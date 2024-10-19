Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Yalı Çapkını’nda yeni sezon başladı. Dün akşam 79. bölüm ile ekranlara gelen dizide yaşananlar gündem oldu. En çok merak edilen ise Yalı Çapkını’ndaki Seyran’ın durumu oldu. Seyran’a ne oldu? Seyran yaşayacak mı? İşte merak edilenler…

Yalı Çapkını’nda Dün Akşam Neler Oldu?

Yalı Çapkını son bölüm hikayesiyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Seyran’ın boşanmak istemesiyle başlayan hikayede Sinan Seyran’ı zehirledi. Ferit ise düğünde olmasına rağmen düğünden kaçtı ve Seyran’ı kurtarmak için zamanla mücadeleye başladı. Ancak bu olaydan hemen önce Ferit’in ailesine karşı çektiği rest dikkat çekmişti. Öyle ki Seyran’la hikayesinin ailesi tarafından yazıldığını ancak artık kendi kararlarını vereceğini söyleyen Ferit, “Benim Seyran’la hikayemi siz yazdınız. Güzel de oldu hiçbir anından pişman değilim. Ama bundan sonra hikayemi ben yazacağım” diyerek çıkış yapmıştı.

Seyran Yaşayacak mı?

Seyran, Sinan’ın zehirlenmesi sonrasında büyük bir tehlike yaşandı. Seyran’ın yaşayacak mı sorusunun ucu açık bırakıldı. Abidin’in yalıdan ayrılması sonrasında yaşananlar karşısında Seyran pasif kalırken Abidin’e karşı çıkmasının sonucunu yaşadı.

Diğer yandan ise Ferit yeniden yüreğini acıtan durumla karşı karşıya geldi. Sinan’ın “Madem beraber yaşayamayacağız. Beraber yaşamayalım o zaman” deyince, Seyran korkuyla ayağa kalktı. Ancak fenalaşan ve geri oturan Seyran, “Ne vardı yemekte?” dese de Sinan onu dinlemedi. İkisi de yerde hareketsiz yatarken Sinan, Seyran’a “Seni kimse kurtaramayacak. Kavuşamayacaksınız” demesiyle başlayan hikayede Ferit’in zamanında yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor.