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    11 Temmuz Cuma Televizyon Yayın Akışı: Günün Dizi, Film ve Programları

    11 Temmuz 2025 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT ve diğer kanalların saat saat yayın akışı belli oldu...

    11 Temmuz 2025 Cuma günü televizyon kanallarında yer alan programlar ve filmler belli oldu. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV, TV8, TRT 1, TRT Belgesel ve Kanal 7 kanallarının detaylı yayın akışı izleyicilerle paylaşıldı.

    ATV
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Kader Oyunları (10. Bölüm)
    13:00 atv Gün Ortası
    14:00 Sen Anlat Karadeniz
    16:30 Bir Gece Masalı
    19:00 atv Ana Haber
    20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)
    21:50 Aile Saadeti (4. Bölüm)
    00:50 Güven Bana
    03:00 Aldatmak
    05:00 Bir Küçük Gün Işığı

    Kanal D
    07:00 Kavak Yelleri
    09:30 Yaprak Dökümü
    12:00 Kanal D Haber Gün Arası
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    16:30 Aşk-ı Memnu
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Dünyalar Savaşı: Saldırı
    22:00 Dünyalar Savaşı: Saldırı
    23:45 Jackie Chan İz Peşinde
    01:45 Jackie Chan İz Peşinde
    03:30 Zalim İstanbul
    05:15 Poyraz Karayel

    Show TV
    06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    09:00 Aşk Laftan Anlamaz
    12:00 Bahar
    15:00 Kızılcık Şerbeti
    18:25 Show Ana Haber
    20:00 Eyyvah Eyvah
    22:15 Petrol Kralları
    00:15 Eyyvah Eyvah
    02:15 Lodos Zühtü

    Star TV
    07:00 Menajerimi Ara
    09:00 Ada Masalı
    11:00 Ateşböceği
    13:30 Kiralık Aşk
    16:15 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Köyden İndim Şehire
    21:45 Beyoğlu Güzeli
    23:30 Alemde Bir Gece
    01:00 Alemde Bir Gece
    02:15 Kiralık Aşk
    04:00 Sürtük
    05:30 Erkenci Kuş

    NOW TV
    08:30 Çalar Saat
    10:00 Yasak Elma
    12:45 Sen Çal Kapımı
    15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
    16:30 Karagül
    19:00 NOW Ana Haber
    20:00 Sil Baştan Kaynanam
    22:30 Çift Kişilik Oda
    01:15 Aşk Mantık İntikam
    04:00 Kefaret
    06:00 Karagül

    TV8
    07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    10:00 MasterChef Türkiye
    15:30 İşte Benim Stilim
    20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
    00:15 MasterChef Türkiye
    02:30 İşte Benim Stilim
    04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    TRT 1
    05:43 İstiklal Marşı
    05:45 Balkan Ninnisi
    08:45 Kod Adı Kırlangıç
    10:00 Kasaba Doktoru
    13:00 Seksenler
    14:25 Teşkilat
    17:45 Kim Gitsin?
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa
    21:30 Çekya – Türkiye (Milletler Ligi)
    23:30 Set Sayısı
    23:45 Nereye Gidiyorsun Aida?
    01:35 Kim Gitsin?
    02:35 Seksenler
    03:05 Teşkilat

    TRT Belgesel
    07:00 Özgürlük İçin Bir Gol
    07:30 Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları
    08:20 Anadolu’da Yaşam
    09:10 Yiyeceğin Serüveni
    09:40 Gönüllü Veteriner
    10:25 Bir Zamanlar İnek
    11:25 Tarihin Efsaneleri
    12:15 Tuna Boyu Günlükleri
    13:40 Su Altı Ustaları
    14:10 Şehirden Uzakta
    15:05 Büyük Aile Çiftliği
    15:55 Ulak
    16:40 Sınırsız Yollar
    17:10 Sıfır Atık
    17:45 En Tehlikeli Okul Yolları
    18:40 Ailenin Yeni Üyesi
    19:35 Olanlar
    20:30 Srebrenitsa Anneleri Kayıplarını Arıyor
    21:00 Gol Atan Cepheye
    21:30 Tuna Boyu Günlükleri
    22:00 Oradaydım
    22:55 Bir Dünya Yaşam
    23:25 Bir Zamanlar İnek
    00:25 Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları
    01:20 Yiyeceğin Serüveni
    01:50 Tarihin Efsaneleri
    02:40 Ulak
    03:25 Su Altı Ustaları
    03:55 Gönüllü Veteriner
    04:40 Büyük Aile Çiftliği
    05:30 Oradaydım
    06:25 Gol Atan Cepheye

    Kanal 7
    06:30 Meryem Nas Mercan ile Kanal 7’de Sabah
    07:45 Elif
    10:50 Ahmet Yılmaz ile Kalbe Düşenler
    12:30 Seni Severken
    14:15 Senden Kalan
    16:00 Gönül Sözüm
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Kuma
    21:20 Esaret
    23:15 Seksenler
    00:45 Kan Çiçekleri
    02:15 Masum

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