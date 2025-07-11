11 Temmuz Cuma Televizyon Yayın Akışı: Günün Dizi, Film ve Programları

11 Temmuz 2025 Cuma günü televizyon kanallarında yer alan programlar ve filmler belli oldu. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV, TV8, TRT 1, TRT Belgesel ve Kanal 7 kanallarının detaylı yayın akışı izleyicilerle paylaşıldı.

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları (10. Bölüm)

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:30 Bir Gece Masalı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)

21:50 Aile Saadeti (4. Bölüm)

00:50 Güven Bana

03:00 Aldatmak

05:00 Bir Küçük Gün Işığı

Kanal D

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dünyalar Savaşı: Saldırı

22:00 Dünyalar Savaşı: Saldırı

23:45 Jackie Chan İz Peşinde

01:45 Jackie Chan İz Peşinde

03:30 Zalim İstanbul

05:15 Poyraz Karayel

Show TV

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Eyyvah Eyvah

22:15 Petrol Kralları

00:15 Eyyvah Eyvah

02:15 Lodos Zühtü

Star TV

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Ateşböceği

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Köyden İndim Şehire

21:45 Beyoğlu Güzeli

23:30 Alemde Bir Gece

01:00 Alemde Bir Gece

02:15 Kiralık Aşk

04:00 Sürtük

05:30 Erkenci Kuş

NOW TV

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Sil Baştan Kaynanam

22:30 Çift Kişilik Oda

01:15 Aşk Mantık İntikam

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

TV8

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

10:00 MasterChef Türkiye

15:30 İşte Benim Stilim

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 İşte Benim Stilim

04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

TRT 1

05:43 İstiklal Marşı

05:45 Balkan Ninnisi

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kasaba Doktoru

13:00 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa

21:30 Çekya – Türkiye (Milletler Ligi)

23:30 Set Sayısı

23:45 Nereye Gidiyorsun Aida?

01:35 Kim Gitsin?

02:35 Seksenler

03:05 Teşkilat

TRT Belgesel

07:00 Özgürlük İçin Bir Gol

07:30 Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları

08:20 Anadolu’da Yaşam

09:10 Yiyeceğin Serüveni

09:40 Gönüllü Veteriner

10:25 Bir Zamanlar İnek

11:25 Tarihin Efsaneleri

12:15 Tuna Boyu Günlükleri

13:40 Su Altı Ustaları

14:10 Şehirden Uzakta

15:05 Büyük Aile Çiftliği

15:55 Ulak

16:40 Sınırsız Yollar

17:10 Sıfır Atık

17:45 En Tehlikeli Okul Yolları

18:40 Ailenin Yeni Üyesi

19:35 Olanlar

20:30 Srebrenitsa Anneleri Kayıplarını Arıyor

21:00 Gol Atan Cepheye

21:30 Tuna Boyu Günlükleri

22:00 Oradaydım

22:55 Bir Dünya Yaşam

23:25 Bir Zamanlar İnek

00:25 Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları

01:20 Yiyeceğin Serüveni

01:50 Tarihin Efsaneleri

02:40 Ulak

03:25 Su Altı Ustaları

03:55 Gönüllü Veteriner

04:40 Büyük Aile Çiftliği

05:30 Oradaydım

06:25 Gol Atan Cepheye

Kanal 7

06:30 Meryem Nas Mercan ile Kanal 7’de Sabah

07:45 Elif

10:50 Ahmet Yılmaz ile Kalbe Düşenler

12:30 Seni Severken

14:15 Senden Kalan

16:00 Gönül Sözüm

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Kuma

21:20 Esaret

23:15 Seksenler

00:45 Kan Çiçekleri

02:15 Masum