11 Temmuz Cuma Televizyon Yayın Akışı: Günün Dizi, Film ve Programları

11 Temmuz 2025 Cuma günü televizyon kanallarında yer alan programlar ve filmler belli oldu. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV, TV8, TRT 1, TRT Belgesel ve Kanal 7 kanallarının detaylı yayın akışı izleyicilerle paylaşıldı.
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları (10. Bölüm)
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:30 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)
21:50 Aile Saadeti (4. Bölüm)
00:50 Güven Bana
03:00 Aldatmak
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
Kanal D
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dünyalar Savaşı: Saldırı
22:00 Dünyalar Savaşı: Saldırı
23:45 Jackie Chan İz Peşinde
01:45 Jackie Chan İz Peşinde
03:30 Zalim İstanbul
05:15 Poyraz Karayel
Show TV
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Eyyvah Eyvah
22:15 Petrol Kralları
00:15 Eyyvah Eyvah
02:15 Lodos Zühtü
Star TV
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Köyden İndim Şehire
21:45 Beyoğlu Güzeli
23:30 Alemde Bir Gece
01:00 Alemde Bir Gece
02:15 Kiralık Aşk
04:00 Sürtük
05:30 Erkenci Kuş
NOW TV
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Sil Baştan Kaynanam
22:30 Çift Kişilik Oda
01:15 Aşk Mantık İntikam
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:00 MasterChef Türkiye
15:30 İşte Benim Stilim
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
TRT 1
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Balkan Ninnisi
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa
21:30 Çekya – Türkiye (Milletler Ligi)
23:30 Set Sayısı
23:45 Nereye Gidiyorsun Aida?
01:35 Kim Gitsin?
02:35 Seksenler
03:05 Teşkilat
TRT Belgesel
07:00 Özgürlük İçin Bir Gol
07:30 Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları
08:20 Anadolu’da Yaşam
09:10 Yiyeceğin Serüveni
09:40 Gönüllü Veteriner
10:25 Bir Zamanlar İnek
11:25 Tarihin Efsaneleri
12:15 Tuna Boyu Günlükleri
13:40 Su Altı Ustaları
14:10 Şehirden Uzakta
15:05 Büyük Aile Çiftliği
15:55 Ulak
16:40 Sınırsız Yollar
17:10 Sıfır Atık
17:45 En Tehlikeli Okul Yolları
18:40 Ailenin Yeni Üyesi
19:35 Olanlar
20:30 Srebrenitsa Anneleri Kayıplarını Arıyor
21:00 Gol Atan Cepheye
21:30 Tuna Boyu Günlükleri
22:00 Oradaydım
22:55 Bir Dünya Yaşam
23:25 Bir Zamanlar İnek
00:25 Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları
01:20 Yiyeceğin Serüveni
01:50 Tarihin Efsaneleri
02:40 Ulak
03:25 Su Altı Ustaları
03:55 Gönüllü Veteriner
04:40 Büyük Aile Çiftliği
05:30 Oradaydım
06:25 Gol Atan Cepheye
Kanal 7
06:30 Meryem Nas Mercan ile Kanal 7’de Sabah
07:45 Elif
10:50 Ahmet Yılmaz ile Kalbe Düşenler
12:30 Seni Severken
14:15 Senden Kalan
16:00 Gönül Sözüm
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Kuma
21:20 Esaret
23:15 Seksenler
00:45 Kan Çiçekleri
02:15 Masum