Yeni haftaya girilmesi ile birlikte dizilerin yeni bölümleri de ekranlara gelmeye başladı. Salı günlerinin vazgeçilmez dizileri bu akşam ekranlarda olacak. Kanalların 24 Kasım salı yayın akışlarını duyurması ile birlikte bu akşam ekranlarda yer alacak yapımlar netlik kazandı. Peki bu akşam hangi diziler yayınlanacak? Hangi kanalda hangi dizi var? İşte salı günlerinin vazgeçilmez dizileri ve bu akşamın özel yapımları…

Bu Akşam Hangi Diziler Var?

Bu akşam ATV’de Bir Gece Masalı, Kanal D’de Uzak Şehir, Now TV’de Şakirpaşa Ailesi, Show TV’de Bahar, Star’da Sen Ağlama İstanbul, TV8’de Masterchef Türkiye yayınlanacak. Yeni bölümleri ile ekranlara gelecek olan bu diziler ile gece boyunda ekranda dizi severler farklı dizileri takip edebilecek.

24 Aralık Salı Yayın Akışları

24 Aralık günü yayınlanacak diziler için kanalların açıkladığı yayın akışları ise şöyle

24 Aralık 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV’de hangi diziler var?)

01:20 Bir Gece Masalı

04:00 Aldatmak

06:30 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

24 Aralık 2024 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D’de hangi diziler var?)

00:15 Annem Ankara

02:30 Zalim İstanbul

04:30 Taş Kağıt Makas

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Arka Sokaklar

24 Aralık 2024 Salı NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV’de hangi diziler var?)

00:00 Şakir Paşa Ailesi

02:30 Şakir Paşa Ailesi

04:45 Kefaret

05:45 Şahane Hayatım

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi

23:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet…

24 Aralık 2024 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV’de hangi diziler var?)

00:15 Deha

02:45 Bahar

04:45 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru – Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

23:45 Sandık Kokusu

24 Aralık 2024 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV’de hangi diziler var?)

02:00 Erkenci Kuş

04:30 Söz

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:20 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Sen Ağlama İstanbul

24 Aralık 2024 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1’de hangi diziler var?)

07:15 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:50 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

24 Aralık 2024 Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8’de hangi diziler var?)

00:15 İlkay Buharalı’yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye