Yeni haftaya girilmesi ile birlikte dizilerin yeni bölümleri de ekranlara gelmeye başladı. Salı günlerinin vazgeçilmez dizileri bu akşam ekranlarda olacak. Kanalların 24 Kasım salı yayın akışlarını duyurması ile birlikte bu akşam ekranlarda yer alacak yapımlar netlik kazandı. Peki bu akşam hangi diziler yayınlanacak? Hangi kanalda hangi dizi var? İşte salı günlerinin vazgeçilmez dizileri ve bu akşamın özel yapımları…
Bu Akşam Hangi Diziler Var?
Bu akşam ATV’de Bir Gece Masalı, Kanal D’de Uzak Şehir, Now TV’de Şakirpaşa Ailesi, Show TV’de Bahar, Star’da Sen Ağlama İstanbul, TV8’de Masterchef Türkiye yayınlanacak. Yeni bölümleri ile ekranlara gelecek olan bu diziler ile gece boyunda ekranda dizi severler farklı dizileri takip edebilecek.
24 Aralık Salı Yayın Akışları
24 Aralık günü yayınlanacak diziler için kanalların açıkladığı yayın akışları ise şöyle
24 Aralık 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV’de hangi diziler var?)
01:20 Bir Gece Masalı
04:00 Aldatmak
06:30 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
24 Aralık 2024 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D’de hangi diziler var?)
00:15 Annem Ankara
02:30 Zalim İstanbul
04:30 Taş Kağıt Makas
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Arka Sokaklar
24 Aralık 2024 Salı NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV’de hangi diziler var?)
00:00 Şakir Paşa Ailesi
02:30 Şakir Paşa Ailesi
04:45 Kefaret
05:45 Şahane Hayatım
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi
23:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet…
24 Aralık 2024 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV’de hangi diziler var?)
00:15 Deha
02:45 Bahar
04:45 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru – Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:45 Sandık Kokusu
24 Aralık 2024 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV’de hangi diziler var?)
02:00 Erkenci Kuş
04:30 Söz
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:20 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
24 Aralık 2024 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1’de hangi diziler var?)
07:15 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:50 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
24 Aralık 2024 Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8’de hangi diziler var?)
00:15 İlkay Buharalı’yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye