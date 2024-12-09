Yeni bir haftaya başlanması ile birlikte dizilerin yeni bölümleri de ekranlara gelmeye başlıyor. Reyting yarışının oldukça zorlu olduğu Pazartesi günü ekrana gelecek yapımlar ve yayınlanacak diziler belli oldu. Peki, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte pazartesi günü dizileri ve bu akşam yeni bölümü ile ekranda olacak iddialı yapımlar.

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Bu akşam ekrana gelecek diziler arasında en çok dikkat çekenlerden bir tanesi Kızıl Goncalar olacak. Pazartesi akşamlarının iddialı yapımı olan ve her hafta en çok izlenen dizilerden birisi olmayı başaran Kızıl Goncalar yine bu akşamın en çok dikkat çeken yapımlarından birisi olacak.

Yayınlanacak bir diğer dizi ise Show TV’de ekranlara gelecek. 7 hafta önce yayın hayatına başlayan ve ekranların uzun soluklu dizilerinden birisi olması beklenen Kalpazan bu akşam yayınlanacak bölümü ile ekranlara veda edecek. Yayınlandığı günden itibaren dikkat çekmesine rağmen reytinglerde istenen seviyeye ulaşamayan yapım için erken final kararı alındı. Usta isimlerin yer aldığı ve beklentilerin oldukça yüksek olduğu dizi bu akşam yayınlanacak final bölümünün ardından ekranlara veda edecek.

Kanal D ekranlarında yayınlanacak dizi ise Uzak Şehir olacak. Yayın hayatına yeni başlayan dizi bu akşam reyting savaşında önemli bir sınav verecek. Dizi izlemek isteyenler için 9 Aralık pazartesi gününde ekranlara taşınacak seçenekler bu şekilde.