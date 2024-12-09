Her gün iddialı dizileri ve yeni yapımları ile ekranlarda milyonlarca kişiye ulaşan Kanal D haftaya iddialı bir başlangıç yapıyor. Yeni hafta itibariyle hangi yapımların ekrana geleceği belli oldu. Yayınlanan 9 Aralık pazartesi yayın akışı sayesinde Kanal D’nin bu akşam zorlu reyting savaşında hangi yapımlar ile yer alacağı ve hangi programların ekranlara taşınacağı netlik kazandı.

İşte 9 Aralık Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

Kanal D’de gün Neler Oluyor Hayatta adlı sabah programı ile başlayacak. Hemen ardından tekrar bölümü ile Uzak Şehir ekranlara gelecek. Saat 13.00 itibarıyla sevilen program Gelinim Mutfakta yarışması yayınlanacak.

16.00’da Arka Sokaklar’ın tekrar bölümünün yayınlanmasının ardından 18.30 itibariyle ana haber bülteni başlayacak. Ana haber bülteninin ardından ekranlarda yer alacak olan gecenin dizisi ise Uzak Şehir olacak. Yeni bölümü ile yayınlanacak olan dizinin özellikle bu akşam reyting oranları oldukça kritik. Büyük beklentiler ile ekranlara taşınan dizinin düşük izlenme oranlarına ulaşması ekranlarda kalmasını riskli hale getirecek. İşte 9 Aralık pazartesi Kanal D yayın akışı

07:00 -Afili Aşk

09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

11:15 – Uzak Şehir

13:00 – Gelinim Mutfakta

16:00 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00- Uzak Şehir-Yeni Bölüm

00:15 – Annem Ankara-Tekrar