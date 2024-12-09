İddialı dizileri, yarışma programları ile televizyon dünyasının sevilen kanalı olan Show TV haftanın ilk günü için yayın akışını duyurdu. İddialı dizileri ile Türkiye televizyon dünyasına damga vurmayı başaran Show TV’de bu akşam bir final yaşanacak.

7 hafta önce ilk bölümü ile ekranlara gelen ve büyük beklentiler ile ilk bölümü yayınlanan Kalpazan dizisi bu akşam yayınlanacak son bölümü de ekranlara veda edecek. Bu nedenle Show TV’nin final yapacak bu yapım yerine önümüzdeki haftalarda farklı dizi projelerini tekrarına taşıması bekleniyor.

Pazartesi günü Kızıl Goncalar ve Uzak Şehir gibi iddialı yapımlar karşısında beklenen izlenme oranlarına ulaşamayan Kalpazan final bölümü ile ekranlara erken bir veda yapacak. Saat 20.00 itibariyle önce özet bölümü sonrasında ise yeni bölümü yayınlanacak olan dizi izleyenleri üzmüş durumda. Dizideki hikaye kısa bir şekilde sonlanacak. Peki, bugün Show TV’de neler var? İşte 9 Aralık pazartesi Show TV yayın akışı.

9 Aralık Pazartesi Show TV Yayın Akışında Neler Var?

Saat 10.00 itibarı ile kalpazan tekrar bölümü ekranlara gelecek. Saat 12.30’da ise Gelin Evi yarışması yeni bölümü ve yeni hafta yarışmacıları ile ekranlarda olacak. Yayınlandığı saat kuşağının en çok izlenen programlarından birisi olan Gelin Evi’nde bugün neler yaşanacağı 12.30 itibarıyla Show TV ekranlarında olacak.

Saat 15.00’da ise yine Show TV’de klasik hale gelen Didem Arslan Yılmaz’la vazgeçme programı ekranlara taşınacak. Yüksek izlenme oranları alan bu programın hemen ardından ise Show Ana haber ekranlarda olacak. Kalpazan yeni bölümünün ardından ise Deha ve Bahar dizilerini tekrarları ile Show TV’de 9 Aralık pazartesi günü yayın akışı sona erecek.