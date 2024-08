La Isla adıyla uzun zamandan beri Türkiye’de çekimleri süren yarışma programının ilk tanıtımı yayınlandı. Acun Ilıcalı tarafından La Isla fragmanı paylaşıldı. Bu paylaşımla yeni yarışma Türkiye’de büyük ilgi gördü. Türkiye’nin tanıtımının yapılmasına katkı sağlayacak yeni programın ne zaman başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Acun Ilıcalı’nın tanıttığı La Isla ne yarışması? La Isla hangi kanalda yayınlanacak?

La Isla, takımların birbirine karşı mücadele ettiği Survivor tarzı yeni bir yarışma programı. Büyük bir ödülün yer aldığı yarışma, konseptiyle diğer yarışmalardan ayrılacak. Yarışmaların hepsi yabancı ve Türkiye’den katılan bir isim bulunmuyor. Ancak çekimlerinin her biri farklı şehirlerde gerçekleştirilen La Isla, Türkiye’nin yurt dışında tanıtılması adına oldukça önemli.

La Isla çekimlerinin yapıldığı Türkiye’deki bölgeler şöyle;

La Isla’nın yayınlayacağı kanal Telemundo. Amerika’nın en ünlü kanallarından birisi olan Telemundo ile yapılan anlaşma kapsamında yarışma, bol bol Türkiye tanıtımlarıyla ABD’de izlenecek. 7 dakika süren La Isla tanıtımında Türkiye’nin dört bir yanındaki güzellikler ekrana taşınmış. Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımda “İşte çekimleri ülkemizin birbirinden güzel şehirlerinde gerçekleşen, Amerika’nın en büyük televizyon kanallarından biri olan Telemundo’da yayınlanacak projemiz “La Isla’nın” tanıtımı…” dedi. İşte o paylaşım ve La Isla fragmanı…

