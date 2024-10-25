Angelina Jolie’nin başrollerde yer aldığı Maria filminin fragmanı paylaşıldı. Yıldız oyuncunun yer alacak olması nedeniyle beklentilerin oldukça yükseltildiği Maria filminin fragmanında oyuncunun Maria Callas ismindeki bir rol ile izleyicilerinin karşısında olacağı görüldü. Opera sanatçısı olan Callas, fragmanda sahnenin tam ortasında yer alırken opera alanında Angelina Jolie’nin nasıl bir performans sergileyeceği de merak edildi.

Angelina Jolie Ünlü Operacıyı Canlandıracak

Dünyanın en ünlü opera sanatçılarından birisi olarak kabul edilen Maria Callas’ın filmde hayatının son dönemleri anlatılacak. 2 Aralık 1923 yılında doğan ve 16 Eylül 1977 yılında yaşamını yitiren opera sanatçısı, sanata adını altın harflerle yazdırmayı başarmıştı. Netflix’te yayınlanacak filmin yönetmeni Pablo Larrain olacak.

Opera sanatçısı olarak kariyerindeki şöhretin ve dünya çapında ün kazanmasıyla başlayan değişimlerin de anlatılacağı film, Angelina Jolie ve operaya ilgi duyanların kaçırmaması gereken yapıtlardan birisi olması bekleniyor. Filmin sonunda ise “Hayatım operadır” sözleri fragmanın en etkileyici sahnelerinden birisi olarak kabul edildi.

Angelina Jolie’den İlk

2021’de Chloé Zhao’nun “Eternals” filminde rol aldıktan sonra ilk kez filmde rol alacak Angelina Jolie bu nedenle sinemada özlenmişti. Ünlü oyuncuya Türkiye’den Haluk Bilginer de eşlik etmişti. İlkinin yanı sıra filmde Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher ve Kodi Smit-McPhee gibi isimler rol alıyor.

Maria Ne Zaman Yayınlanacak?

Angelina Jolie başrolündeki Maria filmi 11 Aralık’ta vizyona girecek. Vizyon dönemi sonra erdikten sonra ise Netflix’te yayınlanacak. İşte filmin fragmanı;