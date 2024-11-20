Kanal D’nin 2024-2025 sezonun iddialı projesi Annem Ankara’nın ilk bölümü 20 Kasım Çarşamba günü ekranlara geldi. Sandık Kokusu gibi iddialı dizilere Kanal D’nin yeni kozu olan Annem Ankara, tanıtımlarına başlandığı günden itibaren büyük merak uyandırmıştı. Uzun zamandan beri televizyon projelerinde yer almayan Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yeniden ekranlara dönüş yaptığı dizinin uzun soluklu olması bekleniyor.

Annem Ankara Çekim Ortamı Büyük Merak Uyandırdı

1990’lı yıllarda geçen hikaye nedeniyle özel bir çalışmanın yapıldığı dizide evler, araçlar, kıyafetler için titiz hazırlık yapılıyor. Bu nedenle de diziyi izlemeye başlayan milyonlarca kişi diziyi ilgiyle takip etti. İzleyicilerin aklında yer edinen sorulardan birisi de Annem Ankara nerede çekildi oldu. Öyle ki adında Ankara olmasına rağmen dizinin başka yerde çekilip çekilmediği merak edildi.

Annem Ankara Nerede Çekildi?

Annem Ankara dizisi Ankara’da çekildi. Ankara’nın eski ve nostaljik bölgelerinin tercih edildiği dizi çekimlerinde, Ankara’yı sevenler de Ankara’dan pek çok detayı görme fırsatı bulabilecek. Annem Ankara ilk bölümü itibariyle dizinin çekimlerinin Ulus’un eski sokaklarında ve Kızılay gibi Ankara’nın tarihi yerlerinde yapıldığı görüldü.

1990’lı yılların Ankara’sını ekranlara taşıyacak olan proje, şimdiden milyonlarca kişinin ilgisini çekmeyi başardı. Annem Ankara ilk bölüm sonrasında yarınki reyting oranları da merak ediliyor. Dizi tanıtımı şöyle;