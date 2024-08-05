Türkiye’nin yeni dizi sezonuna iddialı giriş yapacak Kanal D, Annem Ankara dizisini ekranlara taşıyacak. Gerçek bir hikayeye dayanan konusu ile dikkat çeken Annem Ankara, Başak Angigün kalemiyle kaleme alınmıştı. Bu eserin yapım ekibi tarafından dizi olarak uyarlanmasıyla ekranlara çok farklı bir hikaye taşınmış olacak. Zuhal Angigün Bergüzar Korel tarafından canlandırılacak. Uzun zamandan beri ekranlarda yer alan Mehmet Günsür de dizinin diğer başrol oyuncusu olacak ve dizide Bergüzar Korel’in partneri olarak yer alacak.

Annem Ankara Nerede Çekildi?

Dizide konunun tamamı Ankara’da geçtiğinden dolayı Annem Ankara dizisi Ankara’da çekildi. 1990’lı yıllarda yaşanan bir olay olması nedeniyle çekim yerleri özel olarak belirlendi ve çoğu yer için özel çekim teknikleri ile tarifi atmosferin yansıtılması hedeflendi. Bu nedenle çekim yerlerini aynı şekilde Ankara’da görmek mümkün değil.