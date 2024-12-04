Apple Music, yıllık kişisel dinleme raporu özelliği olan Replay 2024’ü yayınladı. Apple Music Replay 2024 sayesinde kullanıcılar yıl boyunca en çok dinledikleri sanatçıları, albümleri ve müzik türlerini öğrenebilir. Detaylı bir halinde sunulan bilgilendirmeler üstelik sosyal ağlarda da paylaşılabiliyor.
Apple Music Replay 2024 Nasıl Öğrenilir?
Apple Music Replay 2024 raporuna göz atmak isteyenler Apple Music > Ana Sayfa, Yeni ve Arama > aşamalarını takip ederek görüntüleyebilir. İsteyenler ise replay.music.apple.com adresi üzerinden erişim sağlayabilir. Rapora erişildiğiden slayt gösterisinin başlatılmasıyla kullanıcıların istatistikleri görüntülenebiliyor. Bu yıl Apple Music, sanatçılar için özel bir Replay özelliği sunarak müzik yapımcılarına, şarkılarının Shazam’da en çok keşfedildiği yerleri ve hangi şehirde en yüksek dinleyici kitlesine ulaştığını görme imkânı da sundu.
Apple Music, bu yıl küresel trendlerde kadın sanatçıların ciddi bir yükseliş gösterdiğini açıkladı. Yıl sonu listelerinin zirvesinde daha önce bu başarıyı yakalayamamış birçok yeni sanatçı yer alırken, kullanıcıların farklı tercihleri 2024’te dikkat çekici çeşitlilik sundu. İşte Apple Music’te öne çıkan istatistikler
En İyi 5 Şarkı (Global)
- Not Like Us – Kendrick Lamar
- Beautiful Things – Benson Boone
- Espresso – Sabrina Carpenter
- A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey
- Cruel Summer – Taylor Swift
En Çok Okunan Şarkı Sözleri
- Bling-Bang-Bang-Born – Creepy Nuts
- Not Like Us – Kenrick Lamar
- Espresso – Sabrina Carpenter
- Birds of a Feather – Billie Eilish
- Beautiful Things – Benson Boone
Shazam’da En Çok Aranan Şarkılar
- Beautiful Things – Benson Boone
- Lose Control – Teddy Swims
- Gotta Only – FloyyMenor and Cris Mj
- The Sound of Silence (CYRIL Remix) – Disturbed
- i like the way you kiss me – Artemis