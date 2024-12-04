Apple Music, yıllık kişisel dinleme raporu özelliği olan Replay 2024’ü yayınladı. Apple Music Replay 2024 sayesinde kullanıcılar yıl boyunca en çok dinledikleri sanatçıları, albümleri ve müzik türlerini öğrenebilir. Detaylı bir halinde sunulan bilgilendirmeler üstelik sosyal ağlarda da paylaşılabiliyor.

Apple Music Replay 2024 Nasıl Öğrenilir?

Apple Music Replay 2024 raporuna göz atmak isteyenler Apple Music > Ana Sayfa, Yeni ve Arama > aşamalarını takip ederek görüntüleyebilir. İsteyenler ise replay.music.apple.com adresi üzerinden erişim sağlayabilir. Rapora erişildiğiden slayt gösterisinin başlatılmasıyla kullanıcıların istatistikleri görüntülenebiliyor. Bu yıl Apple Music, sanatçılar için özel bir Replay özelliği sunarak müzik yapımcılarına, şarkılarının Shazam’da en çok keşfedildiği yerleri ve hangi şehirde en yüksek dinleyici kitlesine ulaştığını görme imkânı da sundu.

Apple Music, bu yıl küresel trendlerde kadın sanatçıların ciddi bir yükseliş gösterdiğini açıkladı. Yıl sonu listelerinin zirvesinde daha önce bu başarıyı yakalayamamış birçok yeni sanatçı yer alırken, kullanıcıların farklı tercihleri 2024’te dikkat çekici çeşitlilik sundu. İşte Apple Music’te öne çıkan istatistikler

En İyi 5 Şarkı (Global)

Not Like Us – Kendrick Lamar Beautiful Things – Benson Boone Espresso – Sabrina Carpenter A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey Cruel Summer – Taylor Swift

En Çok Okunan Şarkı Sözleri

Bling-Bang-Bang-Born – Creepy Nuts Not Like Us – Kenrick Lamar Espresso – Sabrina Carpenter Birds of a Feather – Billie Eilish Beautiful Things – Benson Boone

Shazam’da En Çok Aranan Şarkılar