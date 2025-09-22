Pazartesi, Eylül 22, 2025

“Ben Leman” Dizisi İçin İlk Afiş Paylaşıldı

Yeni sezonun iddialı yapımlarından “Ben Leman” dizisinin afişi yayınlandı ve ilk bölüm tarihi 3 Ekim olarak planlandı.
Özge Tekeli
4 saat önce
Yeni sezonun dikkat çeken projelerinden “Ben Leman” dizisinin afişi yayınlandı. NTC Medya tarafından hazırlanan dizinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp üstlenirken, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı yer aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin ilk bölümü, herhangi bir değişiklik olmaması halinde 3 Ekim Cuma günü izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Selin Şekerci, Duygu Sarışın ve Gökçe Eyüboğlu’nun yer aldığı dizinin afiş çekimleri İzmir’in turistik bölgelerinden Sığacık sahillerinde gerçekleştirildi.

Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda ayrıca Özgür Çevik, Tansel Öngel, Şebnem Sönmez, Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Güneş Hayat, Erhan Alpay, Merve Ateş, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ceren Ayruk, Kaan Akkaya, Deniz Gürkan, Duygu Üstünbaş, Sena Başdoğan ve Tahir Yılmaz da rol alıyor.

