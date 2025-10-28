Bensu Soral, “Mehdi” Dizisinden Ayrıldı

Yapımcılığını İbrahim Elma’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek’in oturduğu dizinin çekimlerine kısa bir süre kala bu ayrılık gündeme geldi. Şanlıurfa’da çekilmesi planlanan dizinin kadın başrolü için geçtiğimiz hafta Bensu Soral ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak oyuncunun yapım ekibiyle bazı şartlarda uzlaşamaması nedeniyle projeden ayrıldığı öğrenildi.

“Mehdi” dizisinde Alperen Duymaz, Özbek asıllı istihbaratçı Ahrar Zakirov karakterine hayat verecek. Senaryosu İbrahim Elma, Kemal Çelik ve Pınar Uysal tarafından kaleme alınan dizinin çekimlerinin hafta sonu başlaması planlanıyor. Soral’ın ayrılığının ardından yapım ekibi, “Rana” karakterini canlandıracak yeni kadın başrol oyuncusu için görüşmelere başladı.

Başarılı oyuncu Bensu Soral, daha önce Yol Ayrımı, Vicdan, Boynu Bükükler, Tatlı Küçük Yalancılar, İçerde ve Tuzak gibi projelerde rol almıştı.

Yeni oyuncu seçiminin kısa süre içinde tamamlanması ve dizinin çekimlerinin planlandığı tarihte başlaması hedefleniyor.