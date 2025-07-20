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    Berk Cankat “Gözyaşı Kraliçesi” Dizisinde Rol Alacak

    Berk Cankat hem “Zeytin Ağacı” hem de “Gözyaşı Kraliçesi” dizileriyle yeni sezonda ekranlara dönüyor.

    Berk Cankat, yeni projeleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, son olarak Netflix’te yayınlanan ve Ayvalık’ta çekimleri süren “Zeytin Ağacı” dizisinin üçüncü sezonunda izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizide Yunan karakter Yorgo’ya hayat verecek olan Cankat’ın yeni bir dizi anlaşması daha yaptığı öğrenildi.

    Birsen Altuntaş’ın haberine göre O3 Medya imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda Engin Erden’in oturacağı “Gözyaşı Kraliçesi” dizisinin kadrosuna katılan oyuncu Berk Cankat, “Ercan” karakterini canlandıracak. Dizide Hande Erçel’in hayat verdiği Meyra karakterinin geçmişinde önemli bir yere sahip olan Ercan, Türkiye’ye büyük bir yatırım fonu getirerek hikâyede dengeleri değiştirecek.

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