Bilgesu Kural, “Eşref Rüya” Dizisine Katıldı

Kanal D’nin çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi “Eşref Rüya”, 19. bölümüyle izleyicilerine yeni bir sürpriz sunmaya hazırlanıyor. Başrolleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizide, hikâyeye dahil olacak yeni bir karakter, dizinin akışını güçlendirecek.

Dizinin kadrosuna Bilgesu Kural, “Saliha” karakteriyle katılıyor. Kural, dizide Hafize Ana’nın (Feriha Eyüboğlu) torunu olarak seyirci karşısına çıkacak. Yeni karakterin gelişiyle birlikte dizinin olay örgüsünde önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.

Yeni bölüm, önümüzdeki hafta Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak.