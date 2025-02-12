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Sındırgı’da çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Kocaeli’de cipin sitenin otoparkından ağaçlık alana devrilmesi kamerada haberi
Edirne’nin tarihine uygun “Akıncılar yolu” oluşturulacak haberi
Kırklareli’nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı haberi
Kırklareli Valisi Turan, incelemelerde bulundu haberi
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Bir yastıkta yarım asır geçiren çift sevgileriyle örnek oluyor haberi

- Kırklareli'nde 3 yıldır huzurevinde yaşamını sürdüren Metin çifti, yarım asrı geçen evliliklerinde örnek bir birliktelik sergiliyor - Asiye Metin: - "Evlilik birazcık fedakarlık istiyor. Kadınlar isterse her şeyi başarabilir. Evde tüm sorumluluk bendeydi ama zaman nasıl geçti anlamadım. Günümüz gençleri en küçük sıkıntıda pes ediyor" - Numan Metin: - "Ona duyduğum sevgi ilk günkü gibi. 54 yıl su gibi akıp geçti"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bir yastıkta yarım asır geçiren çift sevgileriyle örnek oluyor haberi

ÖZGÜN TİRAN – Kırklareli'nde huzurevinde yaşayan yarım asrı geçen evlilikleriyle örnek çift olan 77 yaşındaki Asiye ile 82 yaşındaki Numan Metin, sevgileriyle örnek oluyor.

Ankara'da 1968 yılında tanışan Metin çifti, 1971'de hayatlarını birleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığında memur olarak çalışan çift, 1983 yılında İzmir'e tayin oldu. Aynı yıl dünyaya gelen oğulları, mutluluklarını pekiştirdi. Büyükşehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen çift, 15 yıl önce Kırklareli'nin Demirköy ilçesine taşınarak sakin bir yaşam sürmeye başladı.

Metin çifti yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 3 yıl önce huzurevine yerleşti.

– Sevgi ve fedakarlıkla geçen yıllar

Günlerini huzurevinde sohbet ederek, eski fotoğrafları inceleyerek ve bahçede vakit geçirerek değerlendiren çift, evliliklerinde sevgi, saygı ve fedakarlığın önemine vurgu yapıyor.

Asiye Metin, AA muhabirine, mutlu bir evliliğin temelinin sabır ve fedakarlık olduğunu söyledi.

Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını anlatan Asiye Metin, “Evlilik birazcık fedakarlık istiyor. Kadınlar isterse her şeyi başarabilir. Evde tüm sorumluluk bendeydi ama zaman nasıl geçti anlamadım. Günümüz gençleri en küçük sıkıntıda pes ediyor. Oysa biz 'dişi kuş yuvayı yapar' deriz. Evliliğin yükünü çoğunlukla kadınlar taşır.” dedi.

Numan Metin de eşine duyduğu sevgiyi hiç kaybetmediğini belirterek, “Ona duyduğum sevgi ilk günkü gibi. 54 yıl su gibi akıp geçti.” diye konuştu.

Çift
Metin
Sevgi

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