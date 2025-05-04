Biran Damla Yılmaz, Urfa’da Çekilecek Yeni Diziyle Ekranlara Dönüyor

Genç ve başarılı oyuncu Biran Damla Yılmaz, Birsen Altuntaş tarafından yapılan habere göre yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yılmaz, Most Yapım imzası taşıyan ve NOW ekranlarında yayınlanacak yeni dizinin başrolü için kamera karşısına geçecek.

Henüz ismi netleşmeyen dizide “Yıldız” karakterine hayat verecek olan oyuncu, uzun süredir merakla beklenen projeye resmen dahil oldu. Projenin yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş otururken, senaryosunu ise Ercan Uğur kaleme alıyor.

Dizinin ilk olarak Mardin’de çekilmesi planlanmıştı ancak aynı bölgede “Uzak Şehir” dizisinin çekimlerinin yapılması nedeniyle ana çekim mekânı Şanlıurfa olarak belirlendi.