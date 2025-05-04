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    Biran Damla Yılmaz, Urfa’da Çekilecek Yeni Diziyle Ekranlara Dönüyor

    Genç oyuncu Biran Damla Yılmaz, yeni yayın döneminde NOW ekranlarında yayınlanacak Most Yapım imzalı dizide başrol olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
    Özge TekeliBy Yorum yapılmamış1 Min Read

    Genç ve başarılı oyuncu Biran Damla Yılmaz, Birsen Altuntaş tarafından yapılan habere göre yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yılmaz, Most Yapım imzası taşıyan ve NOW ekranlarında yayınlanacak yeni dizinin başrolü için kamera karşısına geçecek.

    Henüz ismi netleşmeyen dizide “Yıldız” karakterine hayat verecek olan oyuncu, uzun süredir merakla beklenen projeye resmen dahil oldu. Projenin yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş otururken, senaryosunu ise Ercan Uğur kaleme alıyor.

    Dizinin ilk olarak Mardin’de çekilmesi planlanmıştı ancak aynı bölgede “Uzak Şehir” dizisinin çekimlerinin yapılması nedeniyle ana çekim mekânı Şanlıurfa olarak belirlendi.

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    27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.

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