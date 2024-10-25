Türkiye’de büyük ilgi görmeye başlayan sinema filmleri, vizyonda da çok fazla filmin yer almasını sağlıyor. Bu hafta itibariyle vizyona 7 filmin giriş yapacağı açıklandı. Üstelik 7 filmin 5’i yerli film.

İşte Bu Hafta Vizyona Girecek 7 Film

Venom: Son Dans

Haftanın yabancı filmlerinden olan Venom: Son Dans’ta Tom Hardy ve Juno Temple yer alıyor. Bilim kurgu türündeki film Venom üçlemesinin final filmi. Bu nedenle seriyi izleyenlerin kaçırmaması gereken yapımları arasında.

Gün Doğarken

Haftanın son yabancı filmi ise Gün Doğarken. Çok ülkenin ortak yapımı olarak dikkat çeken filmde bir kadının yaşadığı acı olaylar ve verdiği mücadele anlatılıyor.

Köprü

Yerli filmlerden birisi olan Köprü’de Gürcistan imzası da bulunuyor. Yönetmenlik koltuğunda Erekle Badurashvili’nin yer aldığı filmde Emre Kızılırmak, Nini Badurashvili ve Zurab Tsintskiladze gibi isimler yer alıyor. Filmin konusu ise başarılı bir iş insanının hayatını tamamen değiştirecek bir gerçek ile yüzleşmesi sonrasında yaşananlar.

Bir Cumhuriyet Şarkısı

Bu haftanın en çok ilgi görmesi beklenen filmlerinden olan Bir Cumhuriyet Şarkısı, zengin kadrosuyla göze çarpıyor. Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık ile büyük ilgi uyandıran film, 1930’lu yıllarda yaşanan olayları beyazperdeye taşıyor. Gençlerin sanat devrimi için yaptıkları Bir Cumhuriyet Şarkısı ile anlatılıyor.

Garez

Yerli korku filmi izlemek isteyenler için bu haftanın filmi Garez. Can Beslen imzası taşıyan filmde ünlü isim rol de alıyor.

Mustafa

Animasyon filmlerinden ilki olan Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatıyor. Dört seri olarak planlanan filmin ilk serisi Mustafa adıyla vizyona giriyor. Atatürk’ün çocukluk yıllarının anlatılacağı filmde gençlik yıllarına kadarki bölüm ayrıntılı bir şekilde işleniyor.

Elif ve Arkadaşları 2: Perişler

Haftanın son filmi ise Elif ve Arkadaşları 2: Perişler. Animasyon türündeki film Perişlerin ortaya çıkmasıyla birlikte Elif ve arkadaşlarının yaşadıklarını anlatıyor.