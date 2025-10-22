Çarşamba, Ekim 22, 2025

Son Dakika

Alperen Duymaz ve Bensu Soral “Beklenen Mehdi” Dizisinde Partner Oldu 7 dakika ago
Galatasaray, Bodo/Glimt Maçının Kadrosunu Açıkladı 38 dakika ago
TOKİ’nin Yüzde 25 İndirim Kampanyasından 15 Bin 330 Kişi Yararlandı 1 saat ago
Burak Sevinç “Yeraltı” Dizisinin Kadrosuna Katıldı 1 saat ago
AFAD 1250 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak: Başvurular 5–11 Kasım’da 2 saat ago
2026 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak? 2 saat ago
Nissan, 2025 Filo Emisyon Hedefleri İçin BYD İle Ortak Havuz Kurdu 3 saat ago
Türk Kullanıcılar Amazon Prime Video’dan NBA Maçlarını İzleyebilecek 3 saat ago
“İki Dünya Bir Dilek” Filmi 25 Kasım’da İzleyiciyle Buluşacak 4 saat ago
Trabzonspor, Inter Miami’nin Genç Orta Sahası Benjamin Cremaschi’ne Talip Oldu 5 saat ago

Burak Sevinç “Yeraltı” Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Burak Sevinç, Medyapım’ın NOW için hazırladığı “Yeraltı” dizisinde “Merdan” karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Burak Sevinç “Yeraltı” Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Medyapım imzalı, NOW platformu için hazırlıkları süren “Yeraltı” dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Burak Sevinç, dizide “Merdan” karakterini canlandıracak. Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün yer alıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre kasım ayında sete çıkması planlanan “Yeraltı”, geçmişinin intikamını almak için tehlikeli bir plan yapan Haydar Ali karakteri etrafında şekillenecek. Haydar Ali’ye Deniz Can Aktaş, onun cesur ve tutkulu aşkı Ceylan’a ise Devrim Özkan hayat verecek. Dizinin bir diğer önemli karakteri Bozo karakterini ise Uraz Kaygılaroğlu canlandıracak.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX