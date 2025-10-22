Burak Sevinç “Yeraltı” Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Medyapım imzalı, NOW platformu için hazırlıkları süren “Yeraltı” dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Burak Sevinç, dizide “Merdan” karakterini canlandıracak. Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün yer alıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre kasım ayında sete çıkması planlanan “Yeraltı”, geçmişinin intikamını almak için tehlikeli bir plan yapan Haydar Ali karakteri etrafında şekillenecek. Haydar Ali’ye Deniz Can Aktaş, onun cesur ve tutkulu aşkı Ceylan’a ise Devrim Özkan hayat verecek. Dizinin bir diğer önemli karakteri Bozo karakterini ise Uraz Kaygılaroğlu canlandıracak.