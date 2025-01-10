SON DAKİKA
Balıkesir’e ambulans helikopterle getirilen, kalp krizi geçiren hasta tedavi altına alındı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey gazetecilerle bir araya geldi
Kocaeli’de bir tırda 169 bin 680 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
Küçükçekmece’de bir kişi silahla vurularak yaralandı
Kocaeli’de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Nostradamus’un 2025 Kehanetleri Neler?
Boyner’de Özge Bayraktar Dönemi Başladı
Fiat’tan Elektrikli Araçlara e-Plus Hamlesi
27 Aralık Dolar Kaç Para?
ÖTV’siz Alınacak Araçlar Belli Oldu! İşte Tam Liste
Balıkesir’e ambulans helikopterle getirilen, kalp krizi geçiren hasta tedavi altına alındı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey gazetecilerle bir araya geldi
Kocaeli’de bir tırda 169 bin 680 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
Küçükçekmece’de bir kişi silahla vurularak yaralandı
Kocaeli’de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Nostradamus’un 2025 Kehanetleri Neler?
Boyner’de Özge Bayraktar Dönemi Başladı
Fiat’tan Elektrikli Araçlara e-Plus Hamlesi
27 Aralık Dolar Kaç Para?
ÖTV’siz Alınacak Araçlar Belli Oldu! İşte Tam Liste
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Medya » Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey gazetecilerle bir araya geldi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey gazetecilerle bir araya geldi

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey gazetecilerle bir araya geldi

BURSA (AA) – Bursa Büyükşehir Belediyesince, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki programda gazetecilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, halkın doğru bilgiye ulaşmasının önemine işaret etti.

Basın özgürlüğüne değinen Bozbey, özel hayatın gizliliği, yalan haber, iftira ve algı yönetimi gibi unsurların basının gerçek işlevine zarar verdiğini belirtti.

Bozbey, şunları söyledi:

“Sorumlu, şeffaf ve tarafsız gazetecilik özgür bir toplumun en güçlü dayanağıdır. Kamu yararını gözeterek yapılan bu görev, toplumun güvenini kazanır ve saygı görür. Bu bağlamda basın ahlak yasasının çıkarılması ve mesleğini etik ilkelerle sürdüren gerçek basın mensuplarının korunması hem toplum hem de bizler için hayati önem taşır.”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı da iletişim fakültelerinden mezun olanların büyük çoğunluğunun mesleklerini yapamadıklarını dile getirerek, “Bunların önüne geçebilmek için mutlaka bir meslek yasamızın olması lazım. Bu yasayla, mesleğe başlayanların aynı mali müşavirler, avukatlar gibi bir yıl staj yapıp sonra gazetecilik kimliğini alması lazım.” dedi.

Programda, CHP Bursa milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk, Bursa Çağdaş Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Baysal, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir ve CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da konuşma yaptı.

Başkanı
Bursa
Gazeteciler

İlgili Haberler

Bugün TV’de Neler Var? 25 Aralık 2024 Yayın Akışı Açıklandı
Medya
25 Aralık 2024, 12:51

Bugün TV’de Neler Var? 25 Aralık 2024 Yayın Akışı Açıklandı

Gassal 2. Sezonu Var mı?
Medya
25 Aralık 2024, 12:09

Gassal 2. Sezonu Var mı?

MasterChef Final Ne Zaman? MasterChef Ne Zaman Bitiyor?
Medya
24 Aralık 2024, 13:01

MasterChef Final Ne Zaman? MasterChef Ne Zaman Bitiyor?

24 Aralık Salı Yayın Akışı Bu Akşam Hangi Diziler Var?
Medya
24 Aralık 2024, 09:40

24 Aralık Salı Yayın Akışı Bu Akşam Hangi Diziler Var?

Yılbaşında Hangi Kanalda Hangi Program Yayınlanacak?
Medya
23 Aralık 2024, 12:46

Yılbaşında Hangi Kanalda Hangi Program Yayınlanacak?

Masterchef’te İlk Ceketi Kim Aldı?
Medya
23 Aralık 2024, 11:21

Masterchef’te İlk Ceketi Kim Aldı?

Fatih Terim’in yapay zekalı kısa filmi trend oldu Fatih Terim’in yapay zekalı kısa filmi trend oldu Bursa’da Göçmen Operasyonları Sürüyor Bursa’da Göçmen Operasyonları Sürüyor