Çarpıntı Dizisi 2. Bölümüyle Reytinglerde Zirveye Çıktı

Star TV’nin yeni dizisi Çarpıntı, ikinci bölümüyle ekrana döndü ve reytinglerde güçlü bir başarıya imza attı.

Başrollerini Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in paylaştığı yapım, geçen hafta milli basketbol takımı 12 Dev Adam’ın maçı nedeniyle yayınlanmamıştı. Bir haftalık aranın ardından ekrana gelen 2. bölüm, izleyiciden yoğun ilgi gördü.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin ikinci bölümü; Tüm Seyirciler kategorisinde 5.09 reytingle 2., AB grubunda 4.93 reytingle 1., ABC1 kategorisinde ise 5.23 reytingle 2. sırada yer aldı. Böylece Çarpıntı, özellikle AB grubunda gecenin en çok izlenen yapımı oldu.

Çarpıntı, zengin bir ailenin kızı Melike Alkan’ın kalbiyle hayata tutunan Aslı’nın yeniden yazılan hikâyesini ekranlara taşıyor.