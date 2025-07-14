Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin Yayın Tarihi Belli Oldu

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin merakla beklenen üçüncü sezonu 8 Ağustos’tan itibaren HBO Max platformunda yayınlanacak. Yeni sezon, Demirdelen ailesinin çöküşünün ardından gelen geçici huzurun, işlenen yeni bir cinayetle sarsılmasını ve yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Savcı Esra’nın Behzat Ç.’nin hayatını kökten değiştirmesini konu alacak.

Dizinin yapımcılığını Ortaks Yapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın oturuyor. Senaryo, iki sezonluk aranın ardından yeniden Emrah Serbes’in kaleminden çıkıyor. Başrollerde Erdal Beşikçioğlu ve Canan Ergüder yer alırken, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç gibi isimler de kadroda bulunuyor.

2010-2013 yılları arasında üç sezon yayımlanan Behzat Ç. dizisinin spin-off’u olan Çekiç ve Gül, üçüncü sezonuyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.