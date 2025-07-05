Çift Kişilik Oda Dizisi Final Kararı Aldı

Yaz sezonunda ekranlarda yer alan Çift Kişilik Oda dizisi, erken final yapma kararı aldı.

MF Yapım imzası taşıyan ve başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan’ın yer aldığı dizi, 8. bölümde sona erecek.

Son dönemlerde ekonomik koşulların etkisiyle birçok yapım erken final kararı alırken, Çift Kişilik Oda dizisi de final kararı aldı. Dizinin yapımcıları, beklenen izlenme oranlarına ulaşamaması nedeniyle programı sonlandırma kararı verdi.

Final kararı ile birlikte birçok izleyici dizinin erken bitirilmesi ile ilgili yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.