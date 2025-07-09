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    Çift Kişilik Oda Dizisi Reklam Geliri Yetersizliği Nedeniyle Final Yapıyor

    Reytingleri iyi olan fakat reklam gelirlerinde istenileni yakalayamayan Kore uyarlaması Çift Kişilik Oda dizisi 8. bölümüyle ekranlara veda edecek.

    Türkiye televizyon sektöründe ekonomik sıkıntılar, dizilerin yayın akışını doğrudan etkiliyor. Günün en çok izlenen dizileri arasında yer alan “Çift Kişilik Oda”, reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle final yapma kararı aldı. Reytinglerde gün birincisi olmasına rağmen reklam gelirlerinin yeterli seviyede olmaması dizinin sonunu getirdi.

    Ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz, televizyon kanallarındaki kuşak reklamlarının sayısını ciddi şekilde azalttı. Reklam gelirleri, birçok dizi için üretim maliyetlerini karşılamaktan uzaklaştı.

    “Çift Kişilik Oda” da yayınlanan her yeni bölümünde ortalama 4 ila 5 milyon TL tutarında reklam geliri elde edebilmekte. Ancak bu miktar, dizinin yüksek maliyetlerini karşılamaya yetmiyor. Bu nedenle yapım ekibi, 8. bölüm itibarıyla dizinin final yapmasına karar verdi.

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