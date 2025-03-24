Deha dizisinde Karahan vuruldu! Devran kurtulacak mı?

Deha dizisi her hafta pazar günü ekranlara gelmeye devam ederken, yeni bölümü de dün akşam itibariyle izleyicilerle buluştu.

Show TV’de yayınlanan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Deha dizisinin yeni bölümünde İmre, Devran’ı kurtarmak için Karahan’ı vurdu.

Karahan Öldü Mü?

Deha dizisinin 25. bölümüne İmre’nin Karahan’ı vurması damga vurdu. Karahan, Devran’ı öldürmek için boğazına silah dayarken, İmre de Devran’ı kurtarmak üzere Karahan’ı arkasından vurdu. 26. bölümde Karahan’ın ölüp ölmediği merak edilirken, Devran ve Emre’nin yaşayacakları da heyecanı yükseltiyor.

Bu hafta pazar günü yayınlanacak olan 26. bölüm ile birlikte Karahan’ın ölüp ölmediğinin belli olması bekleniyor.