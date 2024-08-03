Show TV’de yayın hayatına başlayan ve 4 sezondan beri yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 826. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Sezon finalinde yapılan açıklamalarda yeni sezonda da ekranlarda olacağı belirtilen program, izleyenleri sevindirmişti. Yeni yayın döneminin başlayacak olması nedeniyle programların yeni bölümlerinin başlama tarihi de gündem gelmeye başladı. Peki, Didem Arslan yeni sezon ne zaman başlayacak?

Didem Arslan Yeni Sezon Tarihi

Cinayetler, sırlar, yıllar sonra ailesini bulmak isteyenlerin adresi olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı yeni sezonu için geri sayıma geçildi. Önceki sezonlarda yayın hayatına ilk başlayan programlardan birisi olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı Ağustos ayının sonuna doğru yeni sezon yeni bölümleri ile ekranlarda olacak. Kısa süre içerisinde Show TV’de yeni sezon tanıtımlarına başlanması beklenen Didem Arslan yeni sezon duyurusu da böylece yapılacak.