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    Disney Plus “Aşk” Dizisinin Karan’ı Alperen Duymaz Oldu

    Disney Plus için hazırlanan ve Ay Yapım imzası taşıyan “Aşk” dizisinde Karan rolü Alperen Duymaz’a verildi.

    Disney Plus platformunda yayınlanacak ve Ay Yapım imzası taşıyan “Aşk” dizisinin genç erkek başrolü netleşti. Dizide Karan karakterini canlandıracak isim, Alperen Duymaz oldu.

    Mehmet Aslantuğ, Birce Akalay ve Derya Pınar Ak gibi deneyimli oyuncuların kadroda yer aldığı projede Alperen Duymaz ile prensipte anlaşma sağlandı. Yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci’nin oturduğu, senaryosu ise Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından kaleme alınan dizi, toplamda 8 bölümden oluşacak.

    “Aşk” dizisi, anne-kız ilişkisi ekseninde gelişen çatışmalar ve dramatik olaylarla örülü bir hikaye anlatacak. Hikayenin açılış sahneleri Madrid’de geçecek ve Alperen Duymaz’ın canlandıracağı Karan karakteri, Aylin ve Şirin arasındaki gerilimi tetikleyecek önemli bir rol üstlenecek.

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