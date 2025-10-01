Disney Plus Aylık Abonelik Ücretlerine Zam Geldi

Disney Plus, Türkiye’de aylık abonelik fiyatlarında değişikliğe gitti. Platformun reklamlı ve reklamsız paketlerine zam uygulanırken, yıllık abonelik seçenekleri aynı tarifeyle devam edecek.

Şirketin yaptığı duyuruya göre reklamlı aylık paket, yüzde 51 oranında artışla 164,90 TL’den 249,90 TL’ye çıkarıldı. Reklamsız aylık paket ise yüzde 28 yükseltilerek 349,90 TL’den 449,90 TL oldu.

Yıllık aboneliklerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Buna göre reklamlı yıllık abonelik 1.649 TL, reklamsız yıllık abonelik ise 3.499 TL olarak sabit kaldı.

Yeni ücretlerin, 4 Kasım 2025 ve sonrasında yenilenecek faturalandırma dönemlerinde geçerli olacağı belirtildi. Mevcut kullanıcılar da aboneliklerini yeni fiyatlar üzerinden sürdürecek.