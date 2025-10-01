Çarşamba, Ekim 1, 2025

Son Dakika

Tekstil Firması EGM Giyim Konkordato İlan Etti 15 dakika ago
Disney Plus Aylık Abonelik Ücretlerine Zam Geldi 24 dakika ago
Merkez Bankası Kredi Kartı Faizlerinde İndirime Gitti 36 dakika ago
Emekli Promosyonlarında Yarış Kızıştı: Bankalar Ödemeleri Artırdı 1 saat ago
Akaryakıt Fiyatları Zamlanıyor: Yarından İtibaren Pompaya Yansıyacak 2 saat ago
248 Gün Sonra Mahkeme Kararı Çıktı: Ayşe Barım Tahliye Edildi 2 saat ago
“Mehmed: Fetihler Sultanı” Dizisine 4 Yeni İsim Katıldı 3 saat ago
2025-2026 Şeker Pancarı Alım Fiyatı Belli Oldu 3 saat ago
İstanbul’da Eylül Enflasyonu Yükseldi: Eğitim ve Konut Harcamaları Zirvede 4 saat ago
Mbappe’den Arda Güler’e Övgü Dolu Sözler 5 saat ago

Disney Plus Aylık Abonelik Ücretlerine Zam Geldi

Disney Plus, Türkiye’de abonelik ücretlerinde güncellemeye giderek reklamlı ve reklamsız aylık paket fiyatlarını artırdı, yıllık abonelikler ise aynı kaldı.
Özge Tekeli
24 dakika önce
0 0
Disney Plus Aylık Abonelik Ücretlerine Zam Geldi

Disney Plus, Türkiye’de aylık abonelik fiyatlarında değişikliğe gitti. Platformun reklamlı ve reklamsız paketlerine zam uygulanırken, yıllık abonelik seçenekleri aynı tarifeyle devam edecek.

Şirketin yaptığı duyuruya göre reklamlı aylık paket, yüzde 51 oranında artışla 164,90 TL’den 249,90 TL’ye çıkarıldı. Reklamsız aylık paket ise yüzde 28 yükseltilerek 349,90 TL’den 449,90 TL oldu.

Yıllık aboneliklerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Buna göre reklamlı yıllık abonelik 1.649 TL, reklamsız yıllık abonelik ise 3.499 TL olarak sabit kaldı.

Yeni ücretlerin, 4 Kasım 2025 ve sonrasında yenilenecek faturalandırma dönemlerinde geçerli olacağı belirtildi. Mevcut kullanıcılar da aboneliklerini yeni fiyatlar üzerinden sürdürecek.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX