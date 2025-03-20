SON DAKİKA
Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ciğerci ilkokul öğrencileriyle buluştu haberi
İtikafa girenler ramazanın son günlerini yoğun ibadetle geçiriyor haberi
Kırklarelili şair 58 yılda yazdığı şiirlerle 7 kitap yayımladı haberi
Down sendromlu Ceyda’nın doktor olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu haberi
ABB Başkanı Yavaş, gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu’nun evini ziyaret etti haberi
Hava kirliliğinin dünya genelinde yılda 7 milyon insanın ölümüne neden olduğu belirtildi haberi
AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Gökçeada’da iftar programına katıldı haberi
DOSYA HABER/YEDİ İKLİM DÖRT KÖŞEDE TÜRKÇENİN SERÜVENİ – Yazar Suavi Kemal Yazgıç, Oğuz Atay’ın edebi ve entelektüel mirasını değerlendirdi: haberi
İklim değişikliği ve doğaya zarar veren faaliyetler suyun varlığını tehdit ediyor haberi
Yalova’da iş yerinden yapılan bileklik ve saat hırsızlığı kameralarca kaydedildi haberi
Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ciğerci ilkokul öğrencileriyle buluştu haberi
İtikafa girenler ramazanın son günlerini yoğun ibadetle geçiriyor haberi
Kırklarelili şair 58 yılda yazdığı şiirlerle 7 kitap yayımladı haberi
Down sendromlu Ceyda’nın doktor olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu haberi
ABB Başkanı Yavaş, gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu’nun evini ziyaret etti haberi
Hava kirliliğinin dünya genelinde yılda 7 milyon insanın ölümüne neden olduğu belirtildi haberi
AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Gökçeada’da iftar programına katıldı haberi
DOSYA HABER/YEDİ İKLİM DÖRT KÖŞEDE TÜRKÇENİN SERÜVENİ – Yazar Suavi Kemal Yazgıç, Oğuz Atay’ın edebi ve entelektüel mirasını değerlendirdi: haberi
İklim değişikliği ve doğaya zarar veren faaliyetler suyun varlığını tehdit ediyor haberi
Yalova’da iş yerinden yapılan bileklik ve saat hırsızlığı kameralarca kaydedildi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Medya » Down sendromlu Ceyda’nın doktor olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu haberi

Down sendromlu Ceyda’nın doktor olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu haberi

- Giydiği beyaz önlüğü ve boynuna astığı stetoskopu ile Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı muayene eden down sendromlu Ceyda Buğday büyük heyecan yaşadı - Vali Turan: - "Bu ortamda olmak çok güzel. Türk hekimleri gibi mütebessim ve güler yüzlü, işine aşık, insana aşık; gönlümü fethetti ve ben Ceyda kızımızı, kardeşimi asla unutmayacağım"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Down sendromlu Ceyda’nın doktor olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu haberi

ÖZGÜN TİRAN – Kırklareli'nde yaşayan down sendromlu Ceyda Buğday'ın (29) doktor olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi.

Buğday'ın doktor olma hayalini öğrenen İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit harekete geçti.

75. Yıl 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezine getirilen Ceyda, burada görevli doktorlar tarafından karşılandı.

Doktor odasında beyaz önlük giyen Buğday, boynuna astığı stetoskopu ile hastalarını beklemeye başladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan da Ceyda'ya sürpriz yaparak merkeze geldi. Stetoskopu ile Turan'ın sırtını dinleyip tansiyonunu ölçen down sendromlu Ceyda'nın büyük heyecan yaşadığı gözlendi.

Turan, Ceyda ve annesiyle bir süre sohbet etti.

– “Üniformasıyla, duruşuyla bizi büyüledi”

Vali Turan, AA muhabirine, hayatın güzellik üzerine inşa edildiğini söyledi.

Ceyda ile tanışmanın kendisine büyük zenginlik kattığını vurgulayan Turan, onun çok hürmetli olduğunu, gönülleri fethettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bu ortamda olmak çok güzel. Türk hekimleri gibi mütebessim ve güler yüzlü, işine aşık, insana aşık; gönlümü fethetti ve ben Ceyda kızımızı, kardeşimizi asla unutmayacağım. Bugün de çok güzel hatıra biriktirdik. Sevgili kardeşim içeri girdiğim, 'Merhaba.' dediğim andan itibaren üniformasıyla, o beyaz pırıl pırıl önlüğüyle, kıyafetiyle, duruşuyla, annesiyle ve dostlarıyla beni, bizi büyüledi.

O bizim yavrumuz, evladımız, kardeşimiz. Yetiştirenlerden, annesinden, babasından Allah razı olsun. Allah, onu ve yavrularımızın hepsini bağışlasın. Bayramdan sonra da Ceyda kardeşime kahve içmeye gideceğim.”

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olduğunu vurgulayan Turan, Sağlık Bakanlığının da çok büyük ve muhteşem bir bakanlık olduğunu dile getirdi.

Sağlık alanındaki değişim ve dönüşümün dünyaya örnek olduğunu anlatan Turan, “Pırıl pırıl mekanlardayız. Her türlü imkanlarımız var. İnsan kaynağı olarak da çok iyiyiz. Türk hekimlerimizi seviyoruz. 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu vecih sözünü asla unutmuyoruz.” dedi.

– “Akşamdan beri hiç uyku uyumadı”

Anne Nuray Buğday ise kızının doktor olma hayalinin gerçekleştirilmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Kızının heyecanının kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük olduğunu vurgulayan Buğday, onun kendisi için yaşama sevinci olduğunu belirtti.

Ceyda'nın mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu dile getiren Buğday, şöyle devam etti:

“Akşamdan beri hiç uyku uyumadı, 'Doktor olacağım, hastaları muayene edeceğim.' diye. Çok mutlu, çok heyecanlı, şu an bile 'Elim ayağım titriyor.' diyor. Şu an kızıma dünyayı verseler maddi bir şeyle paylaşılacak veya kıyaslanacak bir durum değil. O kadar mutlu edildi ki… Emeği geçen kim varsa hepsine sonsuz teşekkür ederim. Kızımın hayalini gerçekleştirdiler; önlüğünü giydi, hasta muayene etti. Çok duygulandım. Kızımın yanında ağlamamak için zor duruyorum ama bu gerçekten mutluluktan olan bir duygu seli.”

Bir anne olarak kızının mutluluğunu görmekten başka düşüncesinin olmadığını vurgulayan Buğday, “Gerçekten hayali bir günlükte olsa yerine geldiği için o kadar mutlu, ifade edemiyorum mutluluğunu.” dedi.

İlgili Haberler

Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle buluştu haberi
Medya
19 Mart 2025, 11:34

Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle buluştu haberi

“Sözlük TV” spikeri öğrenciler, izleyicilerine kelimelerin anlamlarını aktarıyor haberi
Medya
12 Mart 2025, 12:14

“Sözlük TV” spikeri öğrenciler, izleyicilerine kelimelerin anlamlarını aktarıyor haberi

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Pınarhisar’da ziyarete açıldı haberi
Medya
9 Mart 2025, 12:14

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Pınarhisar’da ziyarete açıldı haberi

Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları tamamlandı haberi
Medya
7 Mart 2025, 15:14

Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları tamamlandı haberi

Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi haberi
Medya
7 Mart 2025, 10:04

Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi haberi

Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı haberi
Medya
3 Mart 2025, 16:14

Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı haberi

Medeniyet Okumaları Projesi’ne özel iftar programı düzenlendi haberi Medeniyet Okumaları Projesi’ne özel iftar programı düzenlendi haberi Çanakkale Boğazı’ndan geçen geminin rahatsızlanan kaptanı için tıbbi tahliye gerçekleştirildi haberi Çanakkale Boğazı’ndan geçen geminin rahatsızlanan kaptanı için tıbbi tahliye gerçekleştirildi haberi