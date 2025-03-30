Elif İdiz Kimdir? Nurseli İdiz’in Kızı Mı?

O Ses Türkiye yarışması birkaç yıllık aranın ardından bu yıl yeniden TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşurken, müzikseverler de yarışmanın her bölümünü yakından takip ediyorlar.

Usta oyuncu Nurseli İdiz’in kızı Elif İdiz’in O Ses Türkiye yarışmasına katılmasının ardından dizin tercih ettiğin jüri üyesi de merak ediliyor.

Nurseli İdiz’in Kızı Kim?

Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk, Melike Şahin’in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye yarışmasına bu hafta Nurseli İdiz’in kızı Elif İdiz katıldı. 3 jüri üyesi Elif İdiz için rekabet ederken, İdiz seçimini Hadise’den yana yaptı.