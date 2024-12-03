Bir dönem ekranlarda yayınlanan evlendirme programında Tülin aşkı ile tüm Türkiye’de tanınan ve yakından takip edilen Caner Toygar için sürpriz iddialar gündeme geldi.

Caner Toygar evlilik programında mutluluğa kavuşamamış olsa da daha sonrasında ATV’de yayınlanan Esra Erol programında yer almaya başlamıştı. Ünlü ismin programda yer almaya başlaması ile birlikte kısa süre içerisinde düğünü de Esra Erol’da programında yapılmıştı. Ekrana gelen bu anlar sonrasında Esra Erol’da programında pek çok önemli başarıya imza atan Caner Toygar programın vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu.

Ancak son günlerde çok fazla ekranlarda yer almayan Caner Toygar ile ilgili pek çok farklı iddia gündeme geldi. Programda olmaması çeşitli sağlık sorunları yaşadığına yönelik bilgileri gündeme getirirken Caner Toygar konu ile ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Esra Erol’da Caner Toygar Neden Yok

Caner Toygar gündeme gelen farklı spekülasyonlar sonrasında konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaparak programdan ayrıldığını duyurdu. Caner Toygar’nın neden böyle bir karar aldığı bilinmezken akıllarda pek çok farklı soru işareti oluştu. Zira Esra Erol, Caner Toygar’a ekibinde iş vererek yıllardan beri yanında çalışan arkadaşıyla da evlenmesinde ön ayak olmuş ve çiftin en büyük destekçilerinden birisi olarak görülmüştü.

Ancak yaşanan olayların ardından ayrılık kararı alan Caner ile özellikle Esra Erol arasında nasıl bir sürecin yaşandığı merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Caner Toygar ayrılık gerekçesine yer vermedi ve sadece “Programdan ayrılma kararı aldım herkese teşekkür ederim” dedi.

Konuyla ilgili Esra Erol’un açıklama yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor.