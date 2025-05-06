Kanal D’de yayımlanan Eşref Rüya kısa sürede büyük beğeni kazandı. Ancak Eşref Rüya yeni bölümü YouTube’da neden yok? Neden yayınlanmıyor?

Türkiye’nin yeni dizilerinden birisi olan Eşref Rüya, Kanal D ekranlarının son dönemlerde dikkat çeken projelerinden birisi oldu. İlk 4 bölümünün Kanal D’de yayınlanmasının ardından YouTube kanalından da yayınlanması, diziyi kaçıran ya da tekrar izlemek isteyenler için kolaylık sağlıyordu.

Kanal D resmi web sitesinden de yayınlanan son bölümler, izleyiciler için karmaşık ve zor bulunuyordu. Bu nedenle de Eşref Rüya izleyicileri yeni bölümleri YouTube üzerinden takip ediyordu. Ancak 5. bölümün yayınlanmasıyla birlikte YouTube yeni bölüm paylaşımları durduruldu. Milyonlarca izleyen Eşref Rüya 5. Bölümü neden YouTube’da yok sorusunun yanıtın araştırmaya başladı.

Eşref Rüya Yeni Bölümü YouTube’da Neden Yayınlanmıyor?

Eşref Rüya’nın bölümlerini izlemek isteyenler YouTube’da yeni bölümlerin yüklenmediğini gördü. Eşref Rüya 5. bölüm neden YouTube’da yok eleştirilerinin sosyal medyada da yer alması sonrasında yapımcı şirketten konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada ilk 4 bölümün YouTube’da yayınlandığı ve bundan sonraki bölümlerin YouTube üzerinden paylaşılmayacağı belirtildi. Kanal D resmi internet sitesi üzerinden izlenebilecek olan Eşref Rüya son bölümler için farklı bir kaynak şu an için bulunmuyor. Bu nedenle izleyicilerin tek seçeneği şu anda Kanal D Eşref Rüya dizi sayfası.

İzlenme Rekorları Kırıyor

YouTube üzerinden yayınlanmaması nedeniyle eleştirilen Eşref Rüya buna karşın ilk bölümleriyle izlenme rekorları kırdı. Son bölümüyle 55 milyon izlenme sayısını aşmayı başaran Eşref Rüya, yayımlandığı günlerde de en çok reyting alan yapımlar arasında yer alıyor. Kanal D’nin iddialı dizisinin gelecek yıllarda da ekranlarda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Eşref Rüya’da Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir gibi popüler oyuncuların yer alması ve dizi hikayesinin de sevilmesi, yüksek izlenme rakamlarına ulaşılmasında etkili oldu.