Disney+ Türkiye, 2025’te yayınlanacak projelerini duyururken dikkat çeken yapımlardan biri, Ezgi Mola ve Giray Altınok’un başrolleri paylaştığı ‘Başka Bir Sen’ oldu. İkili, özellikle Giray Altınok’un yıldızı olduğu Prens dizisiyle tanınmış ve hayran kitlesini genişletmişti. Bu yeni filmden paylaşılan tek bir görsel dahi beklentileri yükseltti.

İlk Görsel Sosyal Medyayı Salladı

Filmden gelen ilk görsel sosyal medyada yayıldı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Görselde Giray Altınok’un bir garson rolünde olduğu anlaşılan kostümü dikkat çekerken, hayranlar şimdiden eğlenceli bir yapımın kendilerini beklediklerini söyledi.

Ancak tanıtıma rağmen filmin hikayesi henüz açıklanmadı. Ezgi Mola’nın ve Giray Altınok’un yer alması ise Türkiye’de komedi türünde yepyeni bir filmin daha yolda olduğunu gösterdi.

Disney+, bu dikkat çekici proje ile 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Filmle ilgili detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.