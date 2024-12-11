Show TV’de yayınlanan ve kısa sürede büyük ilgi gören Kalpazan dizisi için beklentiler yüksekti. Ancak dizi için kısa süre içerisinde final kararı alındı. Final sonrası ise oyuncuların bir sonraki projeleri merak edilmeye başlandı. Dizinin dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olan Şükran Ovalı’nın şimdiden yeni bir proje ile anlaşması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kalpazan Kadrosuyla Dikkat Çekmişti

Başrollerinde Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Sarp Akkaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi beklentiler yüksek olmasına rağmen ekranlara veda etti. Yaşanan bu veda sonrasında oyuncuların sezonun başı olması nedeniyle farklı projelerde rol alması bekleniyordu. İlk haber ise Şükran Ovalı’dan geldi.

Şükran Ovalı’nın Yeni Dizisi Belli Oldu

Dizideki performansı ile beğeni kazanan Şükran o olay ekranlarda yeni yayın hayatına başlayacak olan bir proje için el sıkıştı. Dizide Canan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şükran Ovalı’nın Ay Yapım tarafından ekranlara taşınacak Yeni Bir Gün adlı projede rol alacağı öğrenildi.

Dizide Özlem karakterini canlandıracak olan Şükran Ovalı dizi için hazırlıklarına başladı. Ünlü oyuncunun çok kısa bir süre içerisinde yeni bir proje ile el sıkışması ise dikkatlerden kaçmadı.