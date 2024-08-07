Aslı Hünel’in sunumuyla ekranlara gelen Gelin Evi için sunucu değişikliği yapılacak. Aslı Hünel’in Kanal D’deki bir program ile anlaşması sonrasında Gelin Evi’ni kimin sunacağı merak edilmeye başlanmıştı. Bu konuyla ilgili Show TV’den beklenen açıklama geldi ve Gelin Evi’ni kimin sunacağı da belli oldu.

Gelin Evini Kim Sunacak?

Gelin Evi’ni Ezgi Sertel sunacak. Show TV’de yayınlanacak Gelin Evi yeni sezon bölümleri Ezgi Sertel sunumu ile ekranlara gelecek ve 8. sezon bölümleri yayınlanacak. 5 gelin adayının yarıştığı bu programda, 5 gelinin evlilik süreçleri ve evlilik sonrasındaki yaşamı ele alınıyor. Düğün, çeyiz, balayı, fotoğraflar ve ev dekorasyonu gibi tüm evlilik süreçlerinin değerlendirildiği Gelin Evi’nde zaman zaman gergin anlar da yaşanıyordu. Bundan sonraki süreçte Ezgi Sertel’in sunumu ile ekranlara taşınacak olan Gelin Evi yeni yarışmacılarla yeni bölümlerle ekranlara olacak.

Gelin Evi Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Gelin Evi yeni bölümü 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü ilk bölümü ile yayınlanacak. Hafta içi her gün yayınlanacak Gelin Evi’nin yayın saati ise 12.30.