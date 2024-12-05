Kanal D’nin sevilen programlarından birisi olan Gelinim Mutfakta’da bugün yarışmacılardan birisi olan Ezgi yeni bölümde yer almadı. Programın sevilen isimlerinden birisi olan Ezgi’nin yeni bölümde yer almaması programı izleyenleri meraklandırdı. Kısa süre içerisinde sosyal medyada da gündem olan bu durum ile ilgili programda resmi açıklamayı yapıldı ve Ezgi’nin neden programda yer almadığına yönelik son dakika bilgileri verildi. Peki Ezgi’ye ne oldu? Gelinim Mutfakta Ezgi neden yok?

Gelinim Mutfakta Ezgi Neden Yok?

Ezgi Yıldırım’ın programa katılmamasını üzerine program sunucusu Aslı Hünel konu ile ilgili açıklama yaptı. “Gelinim Mutfakta’nın efsane gelini Ezgi Yıldırım’dan haber var. Çok üzgünüm. Ne yazık ki çok talihsiz bir olay. Fotoğrafları da var.” diyerek yaşanan olayları aktaran Aslı Hünel çok üzücü gelişmeyi ekranlar önünde paylaştı.

Açıklamalara göre evinde banyo yapmak isteyen Ezgi Yıldırım bu sırada ayağının kayması üzerine düşerek yaralandı. Düştükten sonra hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ezgi’nin ayağında çatlak oluştuğu ve bu nedenle de ayağının alçıya alındığı ifade edildi. Yaşadığı bu talihsiz kaza nedeniyle programın yeni bölüm çekimlerine katılamayan Ezgi’nin 2 hafta boyunca dinleneceği ve doktor raporu olması nedeniyle de yarışmanın yeni bölümlerinde yer alamayacağı öğrenildi.

Ezgi Yıldırım’ın yaşadığı talihsiz kaza sonrasında programa katılan Ezgi’nin kayınvalidesi Reyhan Hanım ise programda gözyaşlarını tutamazken Ezgi’nin yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle çok üzüldüğünü dile getirdi.

Aslı Hüner yaptığı açıklamada Ezgi’nin programa katılamayacağını ancak hakkının hiçbir şekilde sona ermeyeceğini belirterek iyileştikten sonra programa devam edebileceğini söyledi.