Now TV’de yayınlanmaya başlanan Gizli Bahçe’de Murat Yıldırım ve Ebru Şahin ile yeni bir hikaye başlamıştı. Dizinin reytingleri ortalamalarda olsa da Now TV kısa sürede dizi için nihai kararını verdi. Konuyla ilgili ilk açıklama ise ünlü oyuncu Murat Yıldırım’dan geldi.

Gizli Bahçe 6. Bölümde Final Yapacak

Gizli Bahçe, 6. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek. Ünlü oyuncuların yer aldığı dizi, hikayesiyle dikkat çekmişti. Sosyal medyada da geniş yer bulan bu durum dizinin bu sezon ekranlarda kalacağına dair bir işaret olarak görülmüştü. Ancak dizi için hikaye sona erdi. Gizli Bahçe 6. bölümü ile final yaparak ekranlara veda edecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan dizi oyuncusu Murat Yıldırım, diziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamalarıyla final kararını resmi olarak duyurmuş olan Murat Yıldırım “Bu kadarı ilk defa! Bazen de iyidir. Çok sebebi var, hikâyeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi. Reytingleri ortalamaya yakındı tam da hikâye yeni başlıyordu kendi adıma biraz durmam gerekiyormuş onu anladım uzun zamandır televizyondayım” dedi.