Gökçe Bahadır, Engin Şenkan ve Tuğrul Tülek “Kral Kaybederse” Dizisine Veda Etti

Star TV dizisi “Kral Kaybederse”de Gökçe Bahadır, Engin Şenkan ve Tuğrul Tülek, 22. bölümle birlikte projeye veda etti.
Özge Tekeli
11 saat önce
Gökçe Bahadır, Engin Şenkan ve Tuğrul Tülek “Kral Kaybederse” Dizisine Veda Etti

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kral Kaybederse, dün akşam yayınlanan 22. bölümüyle izleyicilerle buluştu. OGM Pictures yapımı dizide önemli karakterlerin hikâyeleri sona erdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre sezon başında diziye konuk oyuncu olarak katılan Gökçe Bahadır, çekimlerini tamamlayarak projeden ayrıldı. Bahadır’ın canlandırdığı karakterin aile üyelerini oynayan Engin Şenkan ve Tuğrul Tülek de son bölüm itibarıyla diziden ayrıldı.

Dizinin başrolünde yer alan Halit Ergenç, Kenan Baran karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan yapımda hikâyede önemli bir aks değişikliği yaşandı.

Dizinin Cannes’daki Mipcom Fuarı kapsamında başrol oyuncularının katılımıyla düzenlenen özel etkinliklerle tanıtımı da gerçekleştirildi.

