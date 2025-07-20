Gözleri Karadeniz Dizisinin Senaryo Ekibinde Değişiklik

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın paylaştığı “Gözleri Karadeniz” dizisinde dikkat çeken bir yenilik yaşandı. Çekimlerine Rize’de başlanılan yapımda, ilk üç bölümün ardından senaryo ekibinde bir değişikliğe gidildi.

Dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstlenirken, senaryoyu üçüncü bölümden itibaren Gamze Arslan ve Cenk Boğatur kaleme almaya başlayacak. Önceki senaryo danışmanlığını yürüten usta isim Ali Can Yaraş ise projede danışman olarak görev yapmaya devam edecek.

Senaryo değişikliğiyle birlikte, dizide Macari ailesinin varisi Azil karakterinin (Halit Özgür Sarı) gerçeklerle yüzleşmesi ve hayatının aşkı Güneş ile yaşadığı zorlu mücadele daha etkileyici bir şekilde anlatılacak.

Dizinin yayın tarihinin 2 Eylül Salı veya 7 Eylül Pazar olarak planlandığı belirtiliyor.