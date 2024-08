NOW TV’nin sevilen başarılı sunucularından Gülbin Tosun, yeni dönemde de ekranlarda yer alıyordu. Ancak Gülbin Tosun NOW TV’de artık yer almayacağı ortaya çıktı. Sosyal medyada kısa süre de gündem olan bu duruma yönelik Gülbin Tosun NOW TV’de neden yok sorusu gündeme geldi. Ünlü isim bu konuda sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki Gülbin Tosun kovuldu mu? Gülbin Tosun kendi mi ayrıldı?

Gülbin Tosun NOW TV’de Neden Yok?

Gülbin Tosun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında söylediği sözler nedeniyle zorunlu izne çıkarıldı. Kanal yönetimi tarafından geleceği için karar verilecek Gülbin Tosun bu tarihe kadar zorunlu olarak izinde olacak. Bu nedenle de süreç netleşene kadar program sunmayacak ve herhangi bir NOW TV projesinde yer almayacak. Ancak sunucunun Başkan Yavaş tarafından yaptığı açıklamalar nedeniyle böyle bir durumda kalması tepki çekti.

Gülbin Tosun Ne Demişti?

Gülbin Tosun sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı etiketlemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

Başkan siz ‘sokakta köpek olmaz biz bakarız’ derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!

Bu sözlerin hemen ardından Gülbin Tosun’un görevinden alındığına yönelik bilgiler gündeme geldi. NOW TV’nin bu kararından vazgeçmediği ortaya çıkarken Gülbin Tosun arka arkaya attığı iki mesajıyla da bu konudaki düşüncelerini aktardı.