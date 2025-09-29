“Güller ve Günahlar” 11 Ekim’de Kanal D Ekranlarında Yayınlanacak

Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar’ın yayın tarihi açıklandı. İzleyicilerin merakla beklediği yapım, 11 Ekim Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre başrollerinde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in yer aldığı dizide, Yıldırım “Serhat” karakterini, Baysel ise “Zeynep” karakterini canlandıracak. Yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik’in oturduğu yapımın prodüksiyonu ise NGM imzasıyla Nazlı Heptürk’e ait.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi, Mina Akdin, Beren Gençalp ve Yade Arayıcı bulunuyor.