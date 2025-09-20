Cumartesi, Eylül 20, 2025

Halef Köklerin Çağrısı İlk Bölüm Reytingleri Ortaya Çıktı

Yeni sezonun merakla beklenen dizisi Halef Köklerin Çağrısı, ilk bölümüyle tüm kişiler kategorisinde üçüncü sırada yer aldı.
Özge Tekeli
57 dakika önce
Halef Köklerin Çağrısı İlk Bölüm Reytingleri Ortaya Çıktı

Most Productions yapımı Halef Köklerin Çağrısı dizisi, dün akşam ekran macerasına başladı. Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı dizi, izleyicilerden aldığı tepkilerle ilk bölüm reytinglerini açıkladı.

Medya ölçüm sonuçlarına göre dizi tüm kişiler kategorisinde 4,44 reyting ile üçüncü sırada yer aldı. AB kategorisinde 3,16 reyting, ABC1 kategorisinde ise 3,95 reyting alarak dördüncü oldu.

Aynı akşam ikinci bölümü yayınlanan Veliaht dizisi ise tüm kişilerde 4,93 reytingle ikinci, AB kategorisinde 3,44 reytingle üçüncü ve ABC1 kategorisinde 5,53 reytingle ikinci sırada konumlandı.

