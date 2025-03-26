Harbiye konserler başlıyor: İşte konser takvimi

Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da müzikseverler Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserlerini iple çekerken, mayıs ayında konserlerin başlaması bekleniyor. Bu kapsamda, 2025 yılı konser takvimi netlik kazanmaya başladı.

Harbiye Konserleri 2025

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserleri her yıl olduğu gibi 2025 yılında da pek çok sanatçıyı sevenleri ile buluşturacak. 10 Mayıs tarihinde Gülşen’in sahne almasıyla açılışın yapılması beklenirken, 11 Mayıs’ta Yıldız Tilbe, 12 Mayıs’ta Derya Bedavacı, 13 Mayıs’ta Teoman, 14 Mayıs’ta Zülfü Livaneli sahne alacak.

İlerleyen süreçlerde de farklı sanatçıların sahne alacağı konser tarihlerinin belli olması halinde detaylı takvime ilişkin bilgi verilecek.