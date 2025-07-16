Harry Potter Dizisinden İlk Set Fotoğrafı Paylaşıldı

HBO’nun yeni Harry Potter dizisi için çekimler başladı ve ilk kamera arkası fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta, serinin başrolü Harry Potter’ı canlandıracak 11 yaşındaki Dominic McLaughlin, Hogwarts öğrenci kıyafetleri ve alnındaki ünlü yara izi ile görülüyor. Genç oyuncu, dizinin ilk klaketini tutarken objektiflere yansıdı. Klaket üzerinde, yapımın yönetmeni Mark Mylod ve görüntü yönetmeni Adriano Goldman’ın isimlerinin yanı sıra 14 Temmuz 2025 tarihi yer aldı.

Yapımdan paylaşılan yeni bilgilerle birlikte dizinin oyuncu kadrosuna dahil edilen isimler de belli oldu. Sherlock dizisinde morg doktoru Molly Hooper karakterine hayat veren Louise Brealey, Harry Potter dizisinde Quidditch öğretmeni Madam Rolanda Hooch rolünü üstlenecek. Game of Thrones izleyicilerinin Qyburn olarak hatırladığı Anton Lesser ise Ollivander’ın Asa Dükkanı’nın sahibi Garrick Ollivander karakterini canlandıracak.

Daha önce açıklanan başroller arasında, Albus Dumbledore olarak John Lithgow, Rubeus Hagrid rolünde Nick Frost, Severus Snape karakteri için Paapa Essiedu ve Molly Weasley rolünde Katherine Parkinson yer alıyor. Ayrıca Neville Longbottom’ı Rory Wilmot, Dudley Dursley’i ise Amos Kitson canlandıracak.

HBO, yedi kitabın her biri için ayrı sezonlardan oluşacak uzun soluklu bir dizi planladığını duyurmuştu. Çekimlerine dün başlanan dev prodüksiyonun, 2026 sonunda ya da 2027’nin başlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta, Paapa Essiedu’nun Severus Snape rolüne yönelik ırkçı tepkiler gündeme gelmiş, Harry Potter film serisinde Lucius Malfoy’u canlandıran Jason Isaacs ise bu eleştirilere karşı oyuncuya destek verdiğini açıklamıştı.