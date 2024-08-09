Kim Milyoner Olmak İster ile özleşen bir isim olan Kenan İmirzalıoğlu yarışmayı sunmayacağını duyurdu. Bugüne kadar konuyla ilgili herhangi bir detayın gündeme gelmemiş olması, Kenan İmirzalıoğlu’nun ayrılığının gündeme bomba gibi düşmesine neden oldu. Edinilen bilgilere göre Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda yarışmayı sunmayacak. Bu durumun öğrenilmesi sonrasında ise akıllara gelen soru Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster’i neden bıraktığı oldu.

Kenan İmirzalıoğlu Neden Ayrıldı?

Kenan Işık sonrasında yarışmaya en çok yakıştırılan sunuculardan birisi olan Kenan İmirzalıoğlu oyunculuk kariyerini sürdürmek için yarışmadan ayrılma kararı aldı. Bu kararı alması, yarışmanın ve ünlü ismin sevenlerini üzdü. Ancak yeni projeler ile oyunculuğuyla ekranlarda yer almaya başlayacak Kenan İmirzalıoğlu, bu gelişmeyle de beklentileri arttırmış oldu. 2019 yılından beri yarışmayı sunan ünlü isim, 5 yıldan beri ekranlarda yarışma ile yer alıyordu. Ünlü oyuncunun bundan sonraki süreçte hangi projeyle ekranlarda olacağı merak ediliyor.

Kim Milyoner Olmak İstiyor Sunucusu Kim Olacak?

Kenan İmirzalıoğlu’nun yerine Kim Milyoner Olmak İstiyor sunucusunun kim olacağı merak edileme başlandı. Bu konuyla ilgili yeni bir haber ve açıklama olmasa da gündemde yer alan iddialarda yeni sunucunun Oktay Kaynarca olacağı öne sürüldü.