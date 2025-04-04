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Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, incelemede bulundu haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yapımı devam eden Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevinde incelemede bulundu.Bulut, Yündolan köyünde yapımı devam eden Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bak...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, incelemede bulundu haberi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yapımı devam eden Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevinde incelemede bulundu.

Bulut, Yündolan köyünde yapımı devam eden Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi inşaat sahasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kırklareli Valiliği ile imzalanan protokol kapsamında 50 bin metrekarelik bir alana rehabilitasyon ve bakımevi inşa edildiğini ifade eden Bulut, sahipsiz sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Bulut, inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

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