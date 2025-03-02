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Kırklareli Valisi Turan, “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor haberi
Tekstil fabrikasında topraksız tarımla marul yetiştiriyor haberi
Edirne İl Özel İdaresi kaçak 20 yapıyı yıktı haberi
Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi haberi
Tekirdağ’da ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor haberi
Kırklareli’nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı yapıldı haberi
Off-road tutkunları Kazdağları’nda buluştu haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
Oruç tutan şeker ve tansiyon hastalarına uzmanlardan öneriler haberi
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Kırklareli Valisi Turan, “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.Vali Turan eşi Nihal Turan ile evliliklerinde 50. yılını aşan dört aileyi evlerinde ziyaret etti.Çiftleri tebrik eden Turan, tüm vatandaşların ramazan ayını teb...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Valisi Turan, “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Turan eşi Nihal Turan ile evliliklerinde 50. yılını aşan dört aileyi evlerinde ziyaret etti.

Çiftleri tebrik eden Turan, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Evlilikte saygı ve sevginin önemine değinen Turan, “Bu yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Aile Yılı” ilan edildi. Bu kapsamda aile ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kentimizde evliliklerinde yarım asrı geride bırakan birçok çiftimiz var. Bu çiftlerimizin bilgi, birikim ve tecrübelerinden faydalanılması gerekiyor.” diye konuştu.

Turan, aile ziyaretlerine devam edeceklerini belirtti.

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