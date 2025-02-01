Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı’na katıldı haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde Mahalle Buluşmaları Programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Turan, Gazi Kemal Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen programda vatandaşların isteklerini dinledi.
Mahalle Buluşmaları Programı kapsamında vatandaşlarla birebir temas kurduklarını ifade eden Turan, vatandaşların kendilerine ilettiği sorunları yerinde çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.
2025 yılının “Aile Yılı” ilan edildiğini anımsatan Turan, bu kapsamda çeşitli projelerin hayata geçirileceğini kaydetti.
Programda, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz de yer aldı.
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