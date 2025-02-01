SON DAKİKA
Ataşehir’de park halindeki otomobile ateş açtıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli’de binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi haberi
Kültür ve turizm kenti Edirne 2024’te yaklaşık 5 milyon ziyaretçi ağırladı haberi
Edirne’nin çanak yerleşimi kış aylarında hava kalitesini düşürüyor haberi
Tekirdağ’da geçen ay asayiş uygulamalarında yakalanan 193 zanlı tutuklandı haberi
Acarlar Longozu, korunarak geleceğe taşınacak haberi
Prof. Dr. Sait Gönen’den “gereksiz vitamin alımına” ilişkin uyarı: haberi
Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı’na katıldı haberi
GÜNCELLEME 2 – Çekmeköy’de lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk’ten derneklere ziyaret haberi
Ataşehir’de park halindeki otomobile ateş açtıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli’de binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi haberi
Kültür ve turizm kenti Edirne 2024’te yaklaşık 5 milyon ziyaretçi ağırladı haberi
Edirne’nin çanak yerleşimi kış aylarında hava kalitesini düşürüyor haberi
Tekirdağ’da geçen ay asayiş uygulamalarında yakalanan 193 zanlı tutuklandı haberi
Acarlar Longozu, korunarak geleceğe taşınacak haberi
Prof. Dr. Sait Gönen’den “gereksiz vitamin alımına” ilişkin uyarı: haberi
Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı’na katıldı haberi
GÜNCELLEME 2 – Çekmeköy’de lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk’ten derneklere ziyaret haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Medya » Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı’na katıldı haberi

Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı’na katıldı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde Mahalle Buluşmaları Programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.Turan, Gazi Kemal Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen programda vatandaşların isteklerini dinledi.Mahalle Bul...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı’na katıldı haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde Mahalle Buluşmaları Programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Turan, Gazi Kemal Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen programda vatandaşların isteklerini dinledi.

Mahalle Buluşmaları Programı kapsamında vatandaşlarla birebir temas kurduklarını ifade eden Turan, vatandaşların kendilerine ilettiği sorunları yerinde çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edildiğini anımsatan Turan, bu kapsamda çeşitli projelerin hayata geçirileceğini kaydetti.

Programda, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz de yer aldı.

İlgili Haberler

KLÜ Rektörü Şengörür’e ziyaret haberi
Medya
24 Ocak 2025, 10:44

KLÜ Rektörü Şengörür’e ziyaret haberi

Kırklareli’nde 4 kişinin yaralandığı silahlı atakla ilgili 13 zanlı yakalandı
Medya
14 Ocak 2025, 10:56

Kırklareli’nde 4 kişinin yaralandığı silahlı atakla ilgili 13 zanlı yakalandı

Kırklareli’nde kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Medya
13 Ocak 2025, 17:52

Kırklareli’nde kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Kırklareli’nden kısa kısa
Medya
13 Ocak 2025, 10:40

Kırklareli’nden kısa kısa

Kırklareli’nde Kriz Uyum Merkezi Kıymetlendirme Toplantısı yapıldı
Medya
13 Ocak 2025, 10:36

Kırklareli’nde Kriz Uyum Merkezi Kıymetlendirme Toplantısı yapıldı

Kırklareli’nin yüksek kısımlarında kar yağışı tesirli oluyor
Medya
12 Ocak 2025, 16:32

Kırklareli’nin yüksek kısımlarında kar yağışı tesirli oluyor

Tekirdağ’da sis karada ve denizde ulaşımı etkiledi haberi Tekirdağ’da sis karada ve denizde ulaşımı etkiledi haberi Kırklarelispor’u “Beşiktaş heyecanı” sardı haberi Kırklarelispor’u “Beşiktaş heyecanı” sardı haberi