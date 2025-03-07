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İstanbul’da 2000 yılı öncesi yapılan binaların yenilenmesi deprem güvenliği için önem taşıyor haberi
Güçlendirme, depreme karşı riskli binalar için ekonomik seçenek sunuyor haberi
Azerbaycanlı sanatçılar Alim Kasımov ve Fergana Kasımova AKM’de konser verdi haberi
Kırklareli Valisi Turan, Armağan köyünü ziyaret etti haberi
Tekirdağ’da 125 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Tekirdağ’da Yeşilcanlar Korosu konser verdi haberi
Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi haberi
Sındırgı’da vatandaşlar iftarda buluştu haberi
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Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.Vali Turan, Kırklareli Belediyesince bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Turan, ramazanın birlik ve beraber...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

Vali Turan, Kırklareli Belediyesince bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Turan, ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Derya Bulut ise tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Şehit ve gaziliğinin önemli bir mertebe olduğunu ifade eden Bulut, bu toprakların kahramanların canı ve kanıyla vatan olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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