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Kırklareli’nde “9/8’lik Türküler Konseri” düzenlendi haberi
Tekirdağ’da Malkara itfaiye istasyonu hizmete açıldı haberi
Tekirdağ’da gençlik çalışmaları istişare toplantısı yapıldı haberi
Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı’na katıldı haberi
Balıkesir’de işçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı haberi
Edirne’de Tunca Nehri’nin kenarı düzenleniyor haberi
TRT 1’in yeni dizisi “Bir Zamanlar İstanbul” seyircilerle buluştu haberi
Kocaeli’de boya deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de kar nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı haberi
Bursa’da “Destanların Dansı” gösterisi sahnelendi haberi
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Kırklareli’nde “9/8’lik Türküler Konseri” düzenlendi haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "9/8'lik Türküler Konseri" düzenlendi.Kırklareli Sanatseverler Derneği korosunca Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde türküler seslendirildi.Koroya zaman zaman k...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde “9/8’lik Türküler Konseri” düzenlendi haberi

Kırklareli Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında “9/8'lik Türküler Konseri” düzenlendi.

Kırklareli Sanatseverler Derneği korosunca Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde türküler seslendirildi.

Koroya zaman zaman katılımcılarda eşlik etti.

Belediye Başkanı Derya Bulut, kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.

Sanatseverler Derneği üyelerine teşekkür eden Bulut, bu tür etkinliklerle vatandaşların günlük yaşam stresinden uzaklaştıklarını kaydetti.

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