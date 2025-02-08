Kırklareli’nde “9/8’lik Türküler Konseri” düzenlendi haberi

Kırklareli Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında “9/8'lik Türküler Konseri” düzenlendi.
Kırklareli Sanatseverler Derneği korosunca Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde türküler seslendirildi.
Koroya zaman zaman katılımcılarda eşlik etti.
Belediye Başkanı Derya Bulut, kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.
Sanatseverler Derneği üyelerine teşekkür eden Bulut, bu tür etkinliklerle vatandaşların günlük yaşam stresinden uzaklaştıklarını kaydetti.
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